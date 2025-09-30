Σε απευθείας δίκη ενώπιον του Κακουργιοδικείου που συνέρχεται στην Πάφο, παραπέμπεται σήμερα ο 78χρονος ύποπτος για τον φόνο εκ προμελέτης του 73χρονου Αριστείδη Σιαμπτάνη στην Τίμη, που διαπράχθηκε την Κυριακή 13 Ιουλίου. Ο 78χρονος παραπέμφθηκε σε απευθείας δίκη στο Κακουργιοδικείο με απόφαση του Επαρχιακού Δικαστηρίου Πάφου στις 22 Ιουλίου.

Μετά την σύλληψη του ο ύποπτος ανακρινόμενος παραδέχθηκε το έγκλημα και έκανε υπόδειξη σκηνών, όπου και εντοπίστηκε από την Αστυνομία το κυνηγετικό όπλο με το οποίο πυροβόλησε τον 73χρονο, στον δρόμο προς το αεροδρόμιο Πάφου, καθώς και το φονικό φυσίγγιο που είχε πετάξει σε ανοιχτό χώρο στη συνοικία Αναβαργός της Πάφου.

Σύμφωνα με την Αστυνομία, λόγω των τακτικών διενέξεων με το θύμα, για προσωπικές και οικογενειακές διαφορές, οι Αρχές είχαν κατάσχει από τον 78χρονο τα όπλα που είχε νομίμως στην κατοχή του, δεδομένου ότι υπήρχαν συχνές προστριβές και απειλές την τελευταία δεκαετία όταν και ο 78χρονος χώρισε με την σύζυγο του, με την οποία συζούσε τα τελευταία χρόνια το θύμα.

Όπως διαπιστώθηκε, το όπλο με το οποίο τραυμάτισε θανάσιμα τον Αριστείδη Σιαμπτάνη, είναι εγγεγραμμένο στην πρώην σύζυγο του, η οποία ωστόσο δήλωσε πλήρη άγνοια για το γεγονός αυτό.