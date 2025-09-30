Το Τμήμα Δασών του Υπουργείου Γεωργίας, Αγροτικής Ανάπτυξης και Περιβάλλοντος ανακοίνωσε ότι το Σημείο Θέας κατά μήκος του δρόμου Τροόδους – Προδρόμου θα παραμείνει κλειστό από τις 30 Σεπτεμβρίου 2025 μέχρι νεωτέρας, λόγω ζημιάς στην κατασκευή του πατώματος.

Όπως επισημαίνεται, η ζημιά καθιστά την πρόσβαση επικίνδυνη για το κοινό, μέχρι να ολοκληρωθούν οι απαραίτητες εργασίες επισκευής.

Το Τμήμα Δασών απολογείται για την ταλαιπωρία και διαβεβαιώνει ότι καταβάλλονται όλες οι προσπάθειες ώστε να αποκατασταθεί η ζημιά και το Σημείο Θέας να παραδοθεί εκ νέου στο κοινό με ασφάλεια.