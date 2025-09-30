Δεν τοποθετήθηκε επί της ουσίας της σοβαρής καταγγελίας για βιασμό καταδίκου από συγκρατούμενούς του στις Κεντρικές Φυλακές επειδή βρίσκεται σε εξέλιξη το ανακριτικό έργο αναφέρει σε παρέμβασή του στο philenews ο υπουργός Δικαιοσύνης και Δημοσίας Τάξεως Μάριος Χαρτσιώτης. Στην παρέμβασή του διευκρινίζει πως η φράση του περί «συγκεκριμένη υπερβολή» αφορούσε μόνο τις αναφορές της Επιτρόπου Προστασίας Ανθρωπίνων Δικαιωμάτων.

Αυτούσια η παρέμβαση του κ. Χαρτσιώτη ακολουθεί:

«Αναφορικά με την υπόθεση συγκεκριμένου κατάδικου και σημερινή τοποθέτησή σας με σχετικό άρθρο, θα ήθελα να σας αναφέρω διευκρινιστικά τα ακόλουθα:

1. Η φράση μου «συγκεκριμένη υπερβολή» αναφερόταν σε ειδικότερες αναφορές της Επιτρόπου Προστασίας Ανθρωπίνων Δικαιωμάτων αναφορικά ΚΑΙ ΜΟΝΟ με τις συνθήκες κράτησης του κατάδικου σε συγκεκριμένα αστυνομικά κρατητήρια και επ’ ουδενί στην ουσία και γεγονότα της υπόθεσης όπως αφήνεται να νοηθεί με τις αναφορές σας.

2. Σε σχέση με την ουσία της υπόθεσης δεν τοποθετήθηκα μέχρι σήμερα αφού η ποινική διερεύνηση βρίσκεται σε εξέλιξη. Άλλωστε υπάρχουν και νέοι σοβαρότατοι ισχυρισμοί πέραν των αρχικών που είδαν το φως της δημοσιότητας οι οποίοι επίσης βρίσκονται στο στάδιο της διερεύνησης και αξιολόγησης. Είναι γνωστό ότι μεσούσης της ποινικής διερεύνησης και ενόσω βρίσκεται σε εξέλιξη το ανακριτικό έργο δεν ενδείκνυται η όποια τοποθέτηση ή πειθαρχική ενέργεια».