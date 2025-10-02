Εκτεταμένες ζημιές προκάλεσε σε διαμέρισμα με ισόγειο και πρώτο όροφο σε τουριστικό συγκρότημα στη Λεωφόρο Δανάης στην Κάτω Πάφο, πυρκαγιά που ξέσπασε το απόγευμα της Τετάρτης. Το διαμέρισμα την περίοδο αυτή είναι ακατοίκητο και οι αρχές ερευνούν τις συνθήκες υπό τις οποίες προκλήθηκε η φωτιά.

Όπως ανάρτησε στην πλατφόρμα Χ ο εκπρόσωπος Τύπου της Πυροσβεστικής Υπηρεσίας, Ανδρέας Κεττής, η πυρκαγιά ξέσπασε λίγα λεπτά μετά τις 16:00 το απόγευμα και δύο πυροσβεστικά οχήματα από τον Σταθμό Πάφου έσπευσαν άμεσα στο σημείο.

πυροσβεστικού σταθμού Πάφου με δύο πυροσβεστικά οχήματα για πυρκαγιά σε διαμέρισμα με ισόγειο και πρώτο όροφο, μέρους τουριστικού συγκροτήματος

στην Λεωφόρο Δανάης. Το διαμέρισμα φαίνεται να ήταν ακατοίκητο. Την ώρα εκδήλωσης της πυρκαγιάς δεν υπήρχε κανένα άτομο εντός. Από ➡️ October 1, 2025

Από την πυρκαγιά το διαμέρισμα υπέστη εκτεταμένες ζημιές, τόσο στην επίπλωση του, όσο και σε πολλά άχρηστα υλικά, ρουχισμό και χαρτικά που υπήρχαν ριγμένα στους χώρους του.

Για την κατάσβεση της πυρκαγιάς, σύμφωνα με τον κ. Κεττή, έγινε χρήση αυλών τυλιχτήρων και αναπνευστικών συσκευών, ενώ διαπιστώθηκε ότι την ώρα του συμβάντος δεν υπήρχαν άνθρωποι εντός του υποστατικού.

Τα αίτια της πυρκαγιάς διερευνώνται.