Τον θάνατο του δημοσιογράφου Γιαχία Μπαρζάκ (Yahia Barzaq) ο οποίος φέρεται να είναι κυπριακής καταγωγής (με τουρκοκυπριακή προέλευση) έκαναν γνωστό διεθνή μέσα ενημέρωσης.

Όπως αναφέρουν, ο δημοσιογράφος, που μεταξύ άλλων συνεργάστηκε με το BBC, έχασε τη ζωή του μετά από ισραηλινή αεροπορική επιδρομή στην πόλη Ντέιρ αλ-Μπαλάχ της Γάζας το βράδυ της Τρίτης, 30 Σεπτεμβρίου 2025.

Ο Μπαρζάκ έφυγε από την πόλη της Γάζας, οπού και ζούσε, με την οικογένειά του υπό τον φόβο των χτυπημάτων του Ισραήλ, διανύοντας περίπου 20 χιλιόμετρα με τα πόδια και βρίσκοντας καταφύγιο στο Ντέιρ αλ-Μπαλάχ, μια πόλη στο κεντρικό τμήμα της βόρειας Γάζας.

Ήταν παντρεμένος και πατέρας δύο παιδιών, εργαζόταν ως δημοσιογράφος συνεργαζόμενος και με το TRT και άλλα μέσα ενημέρωσης. Πριν από τον πόλεμο, ήταν γνωστός στη Γάζα ως ο πρώτος φωτογράφος νεογέννητων μωρών, ξεχωρίζοντας για τη δημιουργικότητα και την επαγγελματική του πορεία.

Ο Μπαρζάκ είχε απευθυνθεί πολλές φορές στο τουρκικό προξενείο στην Ιερουσαλήμ, ζητώντας την απομάκρυνση του ίδιου και της οικογένειάς του, ενώ είχε οργανώσει και εκστρατείες βοήθειας στα μέσα κοινωνικής δικτύωσης, χωρίς όμως αποτέλεσμα.