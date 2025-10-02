Τη δίμηνη παράταση της διαθεσιμότητας της διευθύντριας των Κεντρικών Φυλακών Άννας Αριστοτέλους ζήτησε ο υπεύθυνος για το προσωπικό της Προεδρίας, αίτημα το οποίο ξεκαθαρίζει αύριο Παρασκευή.

Το αίτημα υποβλήθηκε στην Επιτροπή Δημόσιας Υπηρεσίας από τον γενικό διευθυντή του Υπουργείου Γεωργίας, ο οποίος έχει οριστεί ως ο υπεύθυνος για το προσωπικό που εργάζεται για την Προεδρία της Δημοκρατίας. Ήδη ο κ. Γρηγορίου είχε κινηθεί και τον περασμένο Ιούνιο μετά από ενημέρωση που έτυχε μέσω επιστολής από τον Αρχηγό Αστυνομίας και η κ. Αριστοτέλους είχε τεθεί σε τρίμηνη διαθεσιμότητα.

Ως γνωστόν, η κ. Αριστοτέλους είναι αποσπασμένη στην Προεδρία ως υπεύθυνη για ανθρωπιστικά θέματα και παράλληλα είχε τοποθετηθεί ως αναπληρώτρια γενική διευθύντρια του Υπουργείου Άμυνας, σε αντικατάσταση του Αντρέα Λουκά ο οποίος αφυπηρέτησε. Μετά την ενημέρωση του κ. Γρηγορίου από τον Αρχηγό Αστυνομίας για την υπόθεση των εγγράφων των Κεντρικών Φυλακών, κρίθηκε σκόπιμο να ζητηθεί η διαθεσιμότητά της η οποία λήγει αύριο Παρασκευή 4 Οκτωβρίου. Επίσης, είχε τερματιστεί η τοποθέτησή της στο ΥΠΑΜ.

Σύμφωνα με πληροφορίες του philenews, ο κ. Γρηγορίου ενημέρωσε την περασμένη Δευτέρα την ΕΔΥ για το αίτημά του για ανανέωση της διαθεσιμότητας για άλλους δύο μήνες, καθ’ ότι δεν έχει ξεκαθαρίσει η υπόθεση. Ο φάκελος της Αστυνομίας που σχηματίστηκε μετά τις έρευνες έχει διαβιβαστεί στη Νομική Υπηρεσία και τυγχάνει μελέτης χωρίς μέχρι στιγμής να έχει αποφασιστεί ο περαιτέρω χειρισμός της υπόθεσης.

Η ΕΔΥ, σύμφωνα με τη διαδικασία, ενημέρωσε αυθημερόν την επηρεαζόμενη για το αίτημα και ζήτησε γραπτώς τις παραστάσεις της επί του αιτήματος οι οποίες θα πρέπει να σταλούν μέχρι αύριο. Ανάλογα θα ληφθεί απόφαση κατά πόσο θα δοθεί η παράταση που ζητείται ή η κ. Αριστοτέλους θα επιστρέψει στα καθήκοντά της στην Προεδρία.