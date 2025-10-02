«Το κτήριο της Φανερωμένης δεν μπορεί να μείνει φάντασμα στο κέντρο της πόλης», αναφέρει ο πρόεδρος του ΕΤΕΚ κ. Κωνσταντίνος Κωνσταντής ο οποίος διαπιστώνει στασιμότητα στη διαμόρφωση του χώρου για φιλοξενία της αρχιτεκτονικής του Πανεπιστημίου Κύπρου.

Με δήλωσή του στο philenews κάνει επίσης αναφορά σε απουσία διαλόγου και συντονισμού μεταξύ των εμπλεκόμενων φορέων, υποδεικνύοντας ότι κάτι τέτοιο δεν μπορεί να αποτελεί άλλοθι για την αδράνεια.

Σχολιάζοντας το σχετικό διάλογο που αναπτύσσεται για το συγκεκριμένο θέμα, ο πρόεδρος του ΕΤΕΚ αναφέρει: «Η συζήτηση για την αναζωογόνηση του αστικού κέντρου της Λευκωσίας δεν μπορεί να είναι πειστική, όσο έργα εμβληματικής σημασίας όπως η αξιοποίηση του διατηρητέου κτηρίου της Φανερωμένης μένουν σε παρατεταμένη εκκρεμότητα».

Το ΕΤΕΚ, προσθέτει ο κ. Κωνσταντής, είχε τοποθετηθεί έγκαιρα για την αξία της αποκατάστασης του διατηρητέου, και είχε εκφράσει δημόσια την υποστήριξή του στην προοπτική να στεγάσει τη Σχολή Αρχιτεκτονικής του Πανεπιστημίου Κύπρου. Μια πρόταση που, πέρα από λειτουργική και κορυφαίας σημασίας για το αστικό κέντρο φέρει ισχυρό συμβολισμό: η αρχιτεκτονική μέσα στην καρδιά της παλιάς πόλης.

Ο πρόεδρος του ΕΤΕΚ αναφέρει και τα ακόλουθα:

«Δυστυχώς, δύο χρόνια μετά, το έργο παραμένει στάσιμο, υπάρχει αδιέξοδο και αδιαφάνεια. Η απουσία διαλόγου και συντονισμού μεταξύ των εμπλεκόμενων φορέων δεν μπορεί να αποτελεί άλλοθι για την αδράνεια.

Το ΕΤΕΚ εκφράζει την έντονη αγωνία και απογοήτευσή του. Δεν μπορούμε να λέμε ότι θέλουμε ζωντανό και βιώσιμο κέντρο, να έχει σχεδιαστεί και να υλοποιείται μια ευρύτερη πολιτική για τη φιλοξενία Πανεπιστημιακών Σχολών και φοιτητών στο αστικό κέντρο και στην εντός των τειχών πόλη, και την ίδια ώρα να αφήνουμε να λιμνάζουν τέτοια έργα, τα οποία θα αιμοδοτούσαν την Παλιά Λευκωσία με ζωή, φοιτητές, πολιτισμό και δημόσια παρουσία» προσθέτει ο κ. Κωνσταντή.

«Καλούμε τους άμεσα εμπλεκόμενους, που είναι η Ιερά Αρχιεπισκοπή Κύπρου, το Πανεπιστήμιο Κύπρου και τους άμεσα σχετιζόμενους φορείς που είναι ο Δήμος Λευκωσίας και το Υπουργείο Οικονομικών να αναλάβουν τις ευθύνες τους», αναφέρει ο πρόεδρος του ΕΤΕΚ.

«Έκλεισε ένα σχολείο, μετακινήθηκαν παιδιά και 2 χρόνια μετά είμαστε στο μηδέν. Η Φανερωμένη δεν μπορεί να μείνει φάντασμα στο κέντρο της πόλης. Ας γίνει ξανά χώρος ζωντανής παιδείας και δημιουργίας» καταλήγει.