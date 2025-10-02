Συντονισμένη επιχείρηση πραγματοποίησε το Τμήμα Τελωνείων σε συνεργασία με το Γραφείο Καταπολέμησης Αδικημάτων Κλοπής Πνευματικής Ιδιοκτησίας και Παράνομων Στοιχημάτων της Αστυνομίας, σε λυόμενα υποστατικά πλανόδιων πωλητών στην εμποροπανήγυρη του Αγίου Κυπριανού στο Μένοικο.

Κατά τη διάρκεια της έρευνας εντοπίστηκαν περίπου 210 τεμάχια αξεσουάρ μόδας, κυρίως τσάντες και πορτοφόλια, τα οποία αποτελούσαν απομιμήσεις γνωστών επωνυμιών και πωλούνταν με σκοπό να παραπλανήσουν τους καταναλωτές ως αυθεντικά προϊόντα.

Τα προϊόντα κατασχέθηκαν, καθώς οι ιδιοκτήτες των υποστατικών παραδέχτηκαν τα αδικήματα και τα εγκατέλειψαν για καταστροφή.

Παράλληλα, έγινε αποδοχή πρότασης για εξώδικο συμβιβασμό των υποθέσεων.