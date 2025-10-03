Για ακόμα δύο μήνες παρατάθηκε σήμερα η διαθεσιμότητα της διευθύντριας των Κεντρικών Φυλακών Άννας Αριστοτέλους, αναφορικά με την υπόθεση των εγγράφων.

Η ΕΔΥ αποδέχτηκε το αίτημα του υπεύθυνου για την Προεδρία, Γενικού Διευθυντή του Υπουργείου Γεωργίας Αντρέα Γρηγορίου και αποφάσισε όπως παραταθεί η διαθεσιμότητά της για ακόμα δύο μήνες.

Σήμερα έληγε η τρίμηνη διαθεσιμότητά της και έτσι κινήθηκαν οι διαδικασίες για ανανέωση μέχρι να ξεκαθαρίσει η υπόθεση με την ανεύρεση χιλιάδων εγγράφων των Κεντρικών Φυλακών σε οικία δεσμοφύλακα. Η ΕΔΥ είχε δώσει στην κ. Αριστοτέλους το δικαίωμα των τεσσάρων ημερών για να εκφράσει τις θέσεις της επί του αιτήματος ανανέωσης της διαθεσιμότητάς της και στη συνέχεια αποφάσισε να την παρατείνει για ένα ακόμα δίμηνο.

Εκτιμάται ότι σύντομα η Νομική Υπηρεσία θα έχει μελετήσει τον ογκωδέστατο φάκελο που διαβίβασε η Αστυνομία από τις έρευνες και ανακρίσεις της σε σχέση με τα χιλιάδες έγγραφα, τον τρόπο που μετακινήθηκαν από τις φυλακές και θα λάβει τις τελικές της αποφάσεις. Η μελέτη του μαρτυρικού υλικού ανατέθηκε σε ομάδα νομικών λειτουργών υπό ανώτερη δικηγόρο της Δημοκρατίας και τις επόμενες ημέρες θα πραγματοποιηθεί σύσκεψη μαζί με τους εξεταστές της υπόθεσης.

Σημειώνεται ότι για την ίδια υπόθεση συνεχίζουν να βρίσκονται σε διαθεσιμότητα και αριθμός μελών του προσωπικού των φυλακών. Η Αστυνομία στο πλαίσιο των ερευνών της είχε καλέσει για κατάθεση πρόσωπα εντός και εκτός φυλακών καθώς και μέλη της Αστυνομίας που υπέγραφαν υπηρεσιακά έγγραφα και εντοπίστηκαν στην κατοχή του δεσμοφύλακα.

Στο μεταξύ, σε δημόσιες καταγγελίες του σήμερα ο πρόεδρος του Συνδέσμου των Δικαιωμάτων των Φυλακισμένων Αλέξανδρος Κληρίδης, επικαλούμενος καταθέσεις δυο κρατουμένων υποστηρίζει ότι αξιωματούχος των φυλακών τους είχε προτείνει να δώσουν ψεύτικες καταθέσεις σε βάρος της διευθύντριας και υποδιευθύντριας των φυλακών και πως τους υποσχέθηκε παραμονή στην Κύπρο με βίζα όπως και στις οικογένειες τους. Οι δύο κρατούμενοι κατονομάζουν παράλληλα και συγκεκριμένο αξιωματικό της Αστυνομίας με τον οποία είχε επαφές ο συγκεκριμένος λειτουργός των φυλακών ότι αν κατέθεταν ψέματα θα τους βοηθούσε. Οι καταθέσεις αυτές στάληκαν από τον κ. Κληρίδη στον Γενικό Εισαγγελέα και ζητείται ο διορισμός ποινικών ανακριτών για τη διερεύνηση των όσων υποστηρίζονται.