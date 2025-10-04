Νέες δράσεις για την προστασία και ευημερία των ζώων ανακοίνωσε η Υπουργός Γεωργίας, Αγροτικής Ανάπτυξης και Περιβάλλοντος, δρ Μαρία Παναγιώτου, με αφορμή την Παγκόσμια Ημέρα Ζώων.

Η Υπουργός γνωστοποίησε τη χορήγηση €100.000 για στειρώσεις σκύλων, τον τριπλασιασμό του κονδυλίου για τη στείρωση γάτων από €100.000 σε €300.000, καθώς και τη χορηγία €150.000 για τη δημιουργία Περιφερειακού Καταφυγίου Σκύλων στο Παλιομέτοχο.

Οι ανακοινώσεις έγιναν κατά τη διάρκεια εκδήλωσης στο Πάρκο Σκύλων Στροβόλου, που διοργάνωσε το Υπουργείο Γεωργίας σε συνεργασία με τον Σύνδεσμο «Μικροί Εθελοντές» και με τη στήριξη του Δήμου Στροβόλου.

Η δρ Παναγιώτου υπογράμμισε ότι στόχος τέτοιων δράσεων είναι η ενίσχυση της φιλοζωικής κουλτούρας και η ευαισθητοποίηση του κοινού. «Το μόνο που ζητούν τα ζώα από εμάς είναι αγάπη και σεβασμός», είπε, τονίζοντας τη σημασία της ατομικής υπευθυνότητας κάθε πολίτη απέναντι στα ζώα.

Αναφερόμενη στα φαινόμενα κακοποίησης, η Υπουργός σημείωσε ότι η αντιμετώπισή τους απαιτεί συνέργειες και συλλογική προσπάθεια, επισημαίνοντας ότι η Κυβέρνηση συνεχίζει να ενισχύει το θεσμικό πλαίσιο προστασίας των ζώων, με νέες νομοθετικές ρυθμίσεις και βελτιώσεις στο σύστημα καταγραφής.

Η εκδήλωση πραγματοποιήθηκε με το σύνθημα «Γιατί η αγάπη για τα ζώα μας ενώνει» και περιλάμβανε ενημερωτικά περίπτερα κυβερνητικών και φιλοζωικών οργανώσεων, καθώς και δωρεάν δραστηριότητες για παιδιά και οικογένειες.

ΚΥΠΕ