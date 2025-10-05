Στις 09:30 το πρωί της Κυριακής αναχώρησε τελικά το σκάφος Shireen από το λιμανάκι της Κάτω Πάφου, σύμφωνα με λειτουργό της Αρχής Λιμένων Πάφου.

Όπως είπε, η καθυστέρηση στην αναχώρησή του σκάφους, που συμμετείχε στον διεθνή στολίσκο με προορισμό τη Γάζα, οφείλεται στη διαδικασία για αλλαγή του πληρώματος.

Στο σκάφος, σύμφωνα με τον λειτουργό της Αρχής Λιμένων Πάφου, έγιναν κάποιες επιδιορθώσεις από Καναδό μηχανικό που επέβαινε του σκάφους, ενώ κάποιοι εκ των επιβαίνοντων είχαν εκφράσει την επιθυμία να το εγκαταλείψουν και να αναχωρήσουν αεροπορικώς από την Κύπρο και έτσι χρειάστηκε να γίνει αλλαγή του πληρώματος.

Το σκάφος, αφού ανεφοδιάστηκε με καύσιμα και νερό, απέπλευσε στις 09:30 το πρωί της Κυριακής από το λιμανάκι της Κάτω Πάφου, με προορισμό, όπως έγινε γνωστό, την Ιταλία.

KΥΠΕ