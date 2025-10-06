Σχεδόν όλα τα ΜΜΕ στην Ελλάδα χαρακτήρισαν σκληρή τη χθεσινή δήλωση του προέδρου της Δημοκρατίας για τον πρόεδρο του ΑΔΜΗΕ Μάνο Μανουσάκη, ενώ κάποια μίλησαν για υπερβολές.

Όμως, η κυπριακή Κυβέρνηση είχε με διάφορους τρόπους ενημερώσει την ελληνική πως οι σχέσεις των εμπλεκομένων με την ηλεκτρική διασύνδεση κυπριακών Αρχών με τον κ. Μανουσάκη ήταν προβληματικές έως κακές, κάτι που αποδίδεται σε «επιθετική» έως «εριστική» στάση του στις μακρές διαπραγματεύσεις που προηγήθηκαν, αλλά και στις τηλεδιασκέψεις με τη Γενική Διεύθυνση Ενέργειας. Κάτι που ο «Φιλελεύθερος» είχε γράψει σε παλαιότερα ρεπορτάζ.

Αυτή την ενημέρωση προφανώς είχε πολύ καλά υπόψη ο Πρόεδρος της Δημοκρατίας, που παρακολουθεί από κοντά τις σχέσεις του ΑΔΜΗΕ με τη ΡΑΕΚ, τον Διαχειριστή Μεταφοράς και τα αρμόδια υπουργεία, όταν χθες προέβη σε μια ασυνήθιστα δηκτική δήλωση, όταν κλήθηκε να σχολιάσει το δημοσίευμα του Φιλελευθέρου για την ένσταση που υπέβαλε ο ΑΔΜΗΕ κατά της απόφασης της ΡΑΕΚ για αναγνώριση εξόδων 82 εκατ. ευρώ και πληρωμή, για το 2025, 25 εκατομμυρίων.

Ο κ. Χριστοδουλίδης είχε πει χθες το εξής: «Αν ο επικεφαλής του ΑΔΜΗΕ νομίζει ότι με τέτοιες επιστολές ή με πληρωμένες καταχωρίσεις εκβιάζεται η κυπριακή Κυβέρνηση, προφανώς δεν ξέρει με ποιους έχει να κάνει. Η Κυβέρνηση είναι εδώ για να στηρίξει μόνο τα συμφέροντα του κυπριακού λαού».

Η δήλωση προκάλεσε σάλο στην Κύπρο και την Ελλάδα. Ακολούθησε ανακοίνωση του ΑΔΜΗΕ, ο οποίος επιβεβαίωσε ότι κατέθεσε ένσταση κατά της απόφασης της ΡΑΕΚ, αλλά διέψευσε τμήματα του ρεπορτάζ του Φιλελευθέρου και υποστήριξε πως διεκδικεί μόνο τα 25 εκατ. για την ανάκτηση εξόδων του για το 2025 και αναγνώριση των υπολοίπων εξόδων του (251 εκατ., κατά τον ίδιο), για ανάκτηση αργότερα, μετά τη λειτουργία της διασύνδεσης.

Όμως, δεν είναι κατανοητό γιατί να υποβληθεί ένσταση επί μίας απόφασης που ικανοποιεί το βασικό -και επείγον- αίτημα του ΑΔΜΗΕ για ανάκτηση των 25 εκατ. για τα έξοδα του 2025, με κίνδυνο αυτή να γίνει αποδεκτή και να χάσει ο ΑΔΜΗΕ και αυτό το ποσό.

Ο ΑΔΜΗΕ υποστηρίζει πως η ένσταση υποβλήθηκε γιατί η ΡΑΕΚ αναγνώρισε μόνο 82 εκατ. ως δικαιολογημένα έξοδα του φορέα υλοποίησης, ο οποίος υποστηρίζει πως τα έξοδά του ήταν 251 εκατ. Γνωρίζει όμως ο ΑΔΜΗΕ πως η διαδικασία δικαιολόγησης των εξόδων του είναι δυναμική, με την έννοια ότι εγκρίνονται έξοδα αναλόγως των δικαιολογητικών που καταθέτει ο ίδιος στη ρυθμιστική Αρχή, νοουμένου ότι αυτά ικανοποιούν τον ρυθμιστή. Και η ΡΑΕΚ έχει προ πολλού ενημερώσει τον ΑΔΜΗΕ ότι μόλις κατατεθούν πρόσθετα δικαιολογητικά (τιμολόγια) θα εγκρίνει και άλλα ανακτήσιμα έξοδα από τα 251 που δηλώνει ότι έκανε ο ΑΔΜΗΕ. Συνεπώς, αν όντως ο ΑΔΜΗΕ δεν αμφισβητούσε την ανάκτηση μόνο 25 εκατ. για το 2025 (όπως προβλέπει το Πλαίσιο Κατανόησης των δύο κυβερνήσεων) αλλά «απλά» την καθυστέρηση της δικαιολόγησης και των 251 εκατ. που ζητά από τη ΡΑΕΚ, θα απέφευγε την ένσταση. Διότι με την ένσταση διακινδυνεύει την απώλεια και των 25 εκατ. που θεωρητικά έχει στο χέρι, χωρίς να εξασφαλίζει ούτε σεντ παραπάνω από τα 82 εκατ. που του ενέκρινε μέχρι στιγμής η ΡΑΕΚ.

Μείναμε με την αγωνία

Αίσθηση προκάλεσε σε Ελλάδα και Κύπρο η απόφαση του πρωθυπουργού Κυριάκου Μητσοτάκη να συγκαλέσει έκτακτη σύσκεψη στο Μαξίμου, παρουσία του υπουργού Ενέργειας και εκπροσώπων του ΑΔΜΗΕ. Η απόφαση Μητσοτάκη προσέδωσε δραματική διάσταση στο θέμα, αλλά η αγωνία της κοινής γνώμης στις δύο χώρες δεν βρήκε διέξοδο με την ολοκλήρωση της σύσκεψης.

Οι δημοσιογράφοι ενημερώθηκαν πως ο «ο Πρωθυπουργός ενημερώθηκε από την ηγεσία του υπουργείου Περιβάλλοντος και Ενέργειας και την διοίκηση του ΑΔΜΗΕ για ζητήματα που αφορούν την ηλεκτρική διασύνδεση. Σύντομα θα υπάρξουν σχετικές τοποθετήσεις της κυβέρνησης». Ταυτόχρονα, οι δημοσιογράφοι ενημερώθηκαν πως οι τοποθετήσεις της κυβέρνησης της Ελλάδας δεν θα γίνονταν ψες. Συνεπώς, η αγωνία για την αντίδραση της Ελλάδας παρατείνεται.

Ανεπίσημες πληροφορίες, πάντως, αναφέρουν πως εντείνονται οι πιέσεις προς τον κ. Μητσοτάκη για ανάληψη, από την κυβέρνησή του, ρόλου πρωταγωνιστή στο καυτό θέμα της διασύνδεσης και περιορισμό του ΑΔΜΗΕ (στον οποίο το κράτος έχει την πλειοψηφία των μετοχών) μόνο σε τεχνικά ζητήματα, λόγω της μεγάλης γεωπολιτικής σημασίας που έχει το έργο και για τις δύο χώρες. Από την άλλη, από τον ΑΔΜΗΕ αναφέρεται πως υπάρχει έντονη δυσφορία από την κινεζική κρατική εταιρεία.