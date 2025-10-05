Η κυβέρνηση της Κυπριακής Δημοκρατίας φέρεται, σύμφωνα με πληροφορίες του philenews, να δέχθηκε με ικανοποίηση την σαφή διευκρίνιση από πλευράς ΑΔΜΗΕ σήμερα ότι αναγνωρίζει το Πλαίσιο Συμφωνίας Κύπρου-Ελλάδος και τις πρόνοιές του για την ηλεκτρική διασύνδεση Ελλάδας-Κύπρου-Ισραήλ.

Οι ίδιες πηγές πληροφόρησης της ιστοσελίδας μας αναφέρουν πως η Λευκωσία παραπέμπει στην πρόσφατη κοινή δήλωση του Προέδρου Χριστοδουλίδη και του Πρωθυπουργού Μητσοτάκη στη Νέα Υόρκη στις 23 περασμένου Σεπτεμβρίου, με την οποία επανέλαβαν την προσήλωση των δύο κυβερνήσεων προς την υλοποίηση του συγκεκριμένου έργου στρατηγικής σημασίας.

Να σημειωθεί ότι οι δύο ηγέτες επαναβεβαίωσαν τη θέση αυτή στη συνάντηση που είχαν την περασμένη βδομάδα στην Κοπεγχάγη, στο περιθώριο του άτυπου Ευρωπαϊκού Συμβουλίου.

Άλλωστε, ο ίδιος ο Πρόεδρος Χριστοδουλίδης στις δηλώσεις του σήμερα το πρωί, όταν ερωτήθηκε για το θέμα, αναφέρθηκε στην συναντίληψη των κυβερνήσεων για την υλοποίηση του έργου.

Για την κυβέρνηση της Κυπριακής Δημοκρατίας, στη βάση πληροφόρησης του philenews, οι σχέσεις Ελλάδας-Κύπρου είναι υπεράνω των όποιων τεχνικών ζητημάτων άπτονται του συγκεκριμένου ή άλλου έργου. Σύμφωνα με τις ίδιες πηγές, για τη Λευκωσία δεν τίθεται θέμα διασάλευσης των σχέσεων με την Αθήνα σε καμία περίπτωση.

Θυμίζουμε ότι η σημερινή αποκάλυψη του «Φιλελευθέρου» για τη στάση του ΑΔΜΗΕ, που ζήτησε από τη ΡΑΕΚ (Ρυθμιστική Αρχή Ενέργειας Κύπρου) να ανατρέψει το πλάνο πληρωμών που εγκρίθηκε τον Ιούλιο, βρέθηκε στο επίκεντρο.

Ο ΑΔΜΗΕ επιχείρησε να διαψεύσει, ο Πρόεδρος της Δημοκρατίας, Νίκος Χριστοδουλίδης, έστειλε μήνυμα με ιδιαίτερα σκληρό ύφος, ενώ ακολούθησε σύσκεψη στο Μέγαρο Μαξίμου, την οποία συγκάλεσε εκτάκτως ο Πρωθυπουργός της Ελλάδας, Κυριάκος Μητσοτάκης. Στην εν λόγω συνάντηση συμμετείχε η ηγεσία του υπουργείου Περιβάλλοντος και Ενέργειας και την διοίκηση του ΑΔΜΗΕ.

Το όλο σκηνικό εντός της ημέρας περιλάμβανε κι αντιδράσεις στο εσωτερικό με πιο χαρακτηριστικές τις ανακοινώσεις του ΑΚΕΛ και του Αβέρωφ Νεοφύτου.