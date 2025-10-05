Ολοκληρώθηκε πριν από λίγο η έκτακτη σύσκεψη υπό τον πρωθυπουργό Κυριάκο Μητσοτάκη με αντικείμενο την ηλεκτρική διασύνδεση Ελλάδας-Κύπρου.

Σύμφωνα με τα όσα μεταδίδει ο “ΣΚΑΪ” (skai.gr), ο Πρωθυπουργός ενημερώθηκε από την ηγεσία του υπουργείου Περιβάλλοντος και Ενέργειας και την διοίκηση του ΑΔΜΗΕ για ζητήματα που αφορούν την ηλεκτρική διασύνδεση. Σύντομα θα υπάρξουν σχετικές τοποθετήσεις της κυβέρνησης.

Θυμίζουμε πως νωρίτερα ο Πρόεδρος Νίκος Χριστοδουλίδης είχε κληθεί να σχολιάσει σημερινό δημοσίευμα του «Φιλελεύθερου», με το οποίο η εφημερία μας αποκάλυψε ότι ο ΑΔΜΗΕ καταθέτει με επιστολή του νέες απαιτήσεις για το πολυσυζητημένο έργο του καλωδίου GSI Interconnector λόγω της γνωστής διαφωνίας με τη Ρυθμιστική Αρχή Ενέργειας της Κύπρου (ΡΑΕΚ).

«Αν ο επικεφαλής του ΑΔΜΗΕ νομίζει ότι με επιστολές ή με πληρωμένες καταχωρήσεις εκβιάζεται η Κυπριακή Κυβέρνηση, προφανώς δεν ξέρει με ποιους έχει να κάνει», όπως είπε σήμερα.

Ο κ. Χριστοδουλίδης σχολίασε με ιδιαίτερα δηκτικό ύφος τα όσα αναφέρονται στο δημοσίευμα, λέγοντας: «Να αναφέρω πρώτα ότι έχω ενημερωθεί για το πρωτοσέλιδο που έχετε αναφέρει. Να σημειώσω ότι για το συγκεκριμένο έργο υπάρχει πλήρης κατανόηση και συμφωνία – πλαίσιο ανάμεσα στην Ελληνική και στην Κυπριακή Κυβέρνηση. Πρόσφατα στη Νέα Υόρκη συμφωνήσαμε με τον Έλληνα Πρωθυπουργό για το πώς προχωρούμε πολύ συγκεκριμένα και, μάλιστα, εκδόθηκε και μια σχετική ανακοίνωση».

«Από κει και πέρα», συνέχισε ο Πρόεδρος της Κυπριακής Δημοκρατίας, «και θέλω να το αναφέρω, αν ο επικεφαλής του ΑΔΜΗΕ νομίζει ότι με τέτοιες επιστολές ή με πληρωμένες καταχωρήσεις εκβιάζεται η Κυπριακή Κυβέρνηση, προφανώς δεν ξέρει με ποιους έχει να κάνει. Η Κυπριακή Κυβέρνηση δεν εκβιάζεται από κανέναν επικεφαλής του ΑΔΜΗΕ και η Κυπριακή Κυβέρνηση είναι εδώ για να στηρίξει μόνο τα συμφέροντα του κυπριακού λαού. Αυτό είναι το ξεκάθαρο μήνυμα προς τον επικεφαλής του ΑΔΜΗΕ».

Σε παρατήρηση δημοσιογράφου ότι μεγαλομέτοχος του ΑΔΜΗΕ είναι η Ελληνική Κυβέρνηση, ο Πρόεδρος Χριστοδουλίδης είπε πως, «δεν είναι η Ελληνική Κυβέρνηση που αποφασίζει για τις επιστολές που στέλνει ο ΑΔΜΗΕ, γιατί με την Ελληνική Κυβέρνηση υπάρχει πλαίσιο για το πώς προχωρά το έργο, για τις υποχρεώσεις του καθενός, και υπάρχει και η πρόσφατη κοινή ανακοίνωση του Έλληνα Πρωθυπουργού και εμένα, μετά τη συνάντησή μας στη Νέα Υόρκη».

Όπως αποκάλυψε η εφημερίδα μας ο ΑΔΜΗΕ ως ο φορέας υλοποίησης του έργου «υπέβαλε ένσταση στη ΡΑΕΚ εναντίον της απόφασης της ρυθμιστικής αρχής, ημερομηνίας 31 Ιουλίου 2024, να του εγκρίνει ανάκτηση εξόδων 82 εκατ. ευρώ, με δικαίωμα είσπραξης μόνο 25 εκατ. για την περίοδο Ιανουαρίου – Δεκεμβρίου 2025». «Πληροφορίες», συνεχίζει το δημοσίευμα, «φέρουν τον ΑΔΜΗΕ να διεκδικεί να του αναγνωριστεί δικαίωμα ανάκτησης ποσού 251 εκατ. ευρώ για δαπάνες που έκανε μέχρι τώρα, πριν ολοκληρωθεί το έργο».



Θα ακολουθήσει νεότερη ενημέρωση.