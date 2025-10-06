Για την έλευση του χαμηλού βαρομετρικού «Barbara», το οποίο βρίσκεται στην Στερεά Ελλάδα, προειδοποιεί το Τμήμα Μετεωρολογίας. Όπως αναφέρεται στην πρόγνωση, από αύριο αναμένονται βροχές και καταιγίδες που θα διαρκέσουν για λίγες μέρες.

Συγκεκριμένα στην ανακοίνωση αναφέρεται πως το βαρομετρικό χαμηλό με την ονομασία Barbara και κέντρο τη Στερεά Ελλάδα, κινείται ανατολικά και αναμένεται να επηρεάσει το νησί από την Τρίτη το βράδυ.

Σήμερα, θα παρατηρούνται κατά διαστήματα τοπικά αυξημένες νεφώσεις. Στη περιοχή μας θα πνέουν μέχρι ισχυροί άνεμοι. Η θερμοκρασία θα ανέλθει γύρω στους 29 βαθμούς στο εσωτερικό και τα παράλια και γύρω στους 21 βαθμούς στα ψηλότερα ορεινά

Την Τρίτη, ο καιρός θα είναι μερικώς συννεφιασμένος ενώ το βράδυ αναμένονται τοπικές βροχές και μεμονωμένες καταιγίδες, αρχικά στα δυτικά και σταδιακά και σε άλλες περιοχές του νησιού.

Την Τετάρτη και την Πέμπτη αναμένονται κατά διαστήματα τοπικές βροχές και μεμονωμένες καταιγίδες.

Η θερμοκρασία μέχρι την Πέμπτη θα σημειώσει σταδιακά μικρή πτώση, για να κυμανθεί πιο κάτω από τις μέσες κλιματολογικές τιμές.