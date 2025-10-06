Ξεκίνησε ενώπιον του Επαρχιακού Δικαστηρίου Λάρνακας η διαδικασία έκδοσης στις ρωσικές Αρχές του Αλεξέι Κρατζγκούρ, 47 ετών, Ισραηλινού ρωσικής καταγωγής, ο οποίος συνελήφθη το Σάββατο στο λιμάνι Λάρνακας, αφού καταζητείτο για υπόθεση πειρατείας πλοίου στη Βαλτική Θάλασσα το 2009. Το δικαστήριο όρισε την επόμενη δικάσιμο για τις 14 Νοεμβρίου και αποφάσισε όπως, μέχρι τότε, παραμείνει υπό κράτηση ο 47χρονος. Ο εκζητούμενος είχε φτάσει με κρουαζιερόπλοιο, που ξεκίνησε από τη Χάιφα και έκανε στάση για λίγες ώρες στο λιμάνι Λάρνακας. Όπως διαπιστώθηκε εναντίον του εκκρεμούσε ένταλμα σύλληψης που εξέδωσε η Ρωσία μέσω Interpol.

Ο 47χρονος φέρεται ως ένας από τους πρωταγωνιστές μια περίεργης υπόθεσης που έχει σχέση με την πειρατεία πλοίου πριν από 16 χρόνια. Σύμφωνα με την ισραηλινή εφημερίδα Yedioth Ahronoth, που έκανε εκτενές ρεπορτάζ για τη σύλληψή του, ο Κρατζγκούρ έφτασε στην Κύπρο με κρουαζιερόπλοιο αγνοώντας ότι εκκρεμούσε διεθνές ένταλμα σύλληψής του.

Οι Ρώσοι τον κατηγορούν για συμμετοχή στον σχεδιασμό της πειρατείας του Arctic Sea, ενός φορτηγό πλοίου με σημαία Μάλτας, το οποίο αναχώρησε από το λιμάνι Jakobstad στη Φινλανδία στις 23 Ιουλίου 2009 με φορτίο ξυλείας. Το βράδυ της 24ης Ιουλίου το πλοίο δέχτηκε επίθεση στη Βαλτική Θάλασσα από ενόπλους, οι οποίοι προσποιούνταν τους αστυνομικούς. Οι ένοπλοι, σύμφωνα με το δημοσίευμα, επιβιβάστηκαν στο πλοίο, κτύπησαν άγρια τα 15 μέλη του ρωσικού πληρώματος, τους έδεσαν και τους κλείδωσαν σε καμπίνες και ακολούθως πήραν τον έλεγχο του πλοίου.

Η υπόθεση είχε προκαλέσει τότε, σύμφωνα με την Yedioth Ahronoth, πολλές εικασίες, συμπεριλαμβανομένων ισχυρισμών για μυστικό φορτίο ρωσικών όπλων ή συνδέσεις με υπηρεσίες πληροφοριών, αλλά οι ρωσικές Αρχές το διέψευσαν και δήλωσαν πως επρόκειτο για πειρατική ενέργεια. Το ρωσικό ναυτικό κατέλαβε το πλοίο στις 17 Αυγούστου 2009, κοντά στα Cape Verde Islands στον Ατλαντικό Ωκεανό. Οι οκτώ κύριοι πειρατές, κυρίως από την Εσθονία και τη Λετονία, συνελήφθησαν και καταδικάστηκαν σε φυλάκιση έως 15 χρόνια, για πειρατεία και απαγωγή, από ρωσικό δικαστήριο το 2011. Είχαν ισχυριστεί ότι ήταν μισθοφόροι και στόχος τους ήταν η αύξηση της ζήτησης υπηρεσιών ναυτικής ασφάλειας.

Μια παράλληλη έρευνα στη Λετονία, δημοσιευμένη το 2009, αποκάλυψε, όπως αναφέρεται, τη συμμετοχή του Κρατζγκούρ, ιδιοκτήτη διαφημιστικής επιχείρησης στη Ρίγα, που περιγράφονταν τότε ως άνδρας που «αγαπούσε το σούσι και τα παιχνίδια στον υπολογιστή». Ο 47χρονος κατηγορείται ότι συμμετείχε στον σχεδιασμό και την εκτέλεση της επίθεσης, συμπεριλαμβανομένης της πρόσληψης προσωπικού και του συντονισμού της λογιστικής από τη Λετονία. Αναμένεται ν’ αντιμετωπίσει κατηγορίες για ένοπλη πειρατεία, απαγωγή και εκβιασμό.Σημειώνεται πως ο Κρατζγκούρ είχε συλληφθεί γι’ αυτήν την υπόθεση και το 2009. Είχε αφεθεί ελεύθερος με εγγύηση, ωστόσο, αργότερα διέφυγε και δηλώθηκε ως καταζητούμενος από την Interpol.

Ο δικηγόρος του Κρατζγκούρ, Νιρ Γιασλόβιτς, δήλωσε πως «είναι πολύ αινιγματικό πώς οι ρωσικές αρχές θυμήθηκαν να ενεργήσουν μόνο τώρα, μετά από τόσο μεγάλη και παρατεταμένη καθυστέρηση. Από την εμπειρία μου με το κυπριακό νομικό σύστημα, η ίδια η καθυστέρηση και η παραπάνω αινιγματική συμπεριφορά επαρκούν για να εξεταστεί η απελευθέρωση από κράτηση».