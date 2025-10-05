Μπορεί στην Κύπρο να μην δόθηκε σημασία στην είδηση της σύλληψής του από τις κυπριακές Αρχές, αλλά η υπόθεσή του έχει διεθνείς διαστάσεις.

Ο λόγος για τον Ισραηλινό πολίτη ρωσικής καταγωγής, Αλεξέι Κρατζγκούρ, 47 ετών, που συνελήφθη το Σάββατο στο λιμάνι της Λάρνακας από την Αστυνομία Κύπρου στη βάση διεθνούς εντάλματος σύλληψης που εξέδωσε η Ρωσία μέσω Interpol.

Κι αυτό γιατί ο Κρατζγκούρ φέρεται να είχε πρωταγωνιστικό ρόλο στην πειρατεία πλοίου πριν από 16 χρόνια, με τρόπο που θυμίζει ταινία δράσης. Μάλιστα, η υπόθεση είχε δώσει το έναυσμα για ανάπτυξη παραφιλολογίας περί μυστικού φορτίου ρωσικών όπλων ή συνδέσεις με υπηρεσίες πληροφοριών

Παραθέτουμε αυτούσιο απόσπασμα από το ρεπορτάζ της ισραηλινής εφημερίδας Yedioth Ahronoth:

«Ο Κρατζγκούρ συνελήφθη σε σχέση με παλαιά υπόθεση αεροπειρατείας ενός φορτηγού πλοίου στη Βαλτική Θάλασσα. Ο Κρατζγκούρ έφτασε στην Κύπρο με πλοίο της Mano Shipping, αγνοώντας ότι εκκρεμούσε διεθνές ένταλμα σύλληψης που είχε εκδοθεί από τη Ρωσία μέσω της Interpol.

Οι Ρώσοι κατηγορούν τον Κρατζγκούρ για συμμετοχή στον σχεδιασμό και την εκτέλεση της πειρατείας του Arctic Sea. Ο Κρατζγκούρ είχε συλληφθεί για αυτήν την υπόθεση το 2009 και αφέθηκε ελεύθερος με εγγύηση, αλλά αργότερα διέφυγε και δηλώθηκε καταζητούμενος από την Interpol.

Η ρωσική εισαγγελία, που ηγείται της έρευνας, έχει εδώ και καιρό ζητήσει την έκδοσή του, και η σύλληψη (σ.σ. από τις κυπριακές Αρχές) αναμένεται να οδηγήσει σε γρήγορη διαδικασία έκδοσης.

Το φορτηγό πλοίο Arctic Sea με σημαία Μάλτας αναχώρησε από το λιμάνι Jakobstad στη Φινλανδία στις 23 Ιουλίου 2009 με φορτίο ξυλείας. Περίπου 24 ώρες αργότερα, το βράδυ, το πλοίο δέχτηκε επίθεση στη Βαλτική Θάλασσα από ένοπλους που προσποιούνταν τους αστυνομικούς. Οι ένοπλοι επιβιβάστηκαν στο πλοίο, χτύπησαν άγρια τα 15 μέλη του ρωσικού πληρώματος, τους έδεσαν και τους κλείδωσαν σε καμπίνες και πήραν τον έλεγχο του πλοίου.

Η πειρατεία προκάλεσε πολλές εικασίες, συμπεριλαμβανομένων ισχυρισμών για μυστικό φορτίο ρωσικών όπλων ή συνδέσεις με υπηρεσίες πληροφοριών, αλλά οι ρωσικές Αρχές το διέψευσαν και δήλωσαν ότι ήταν πειρατική ενέργεια. Το ρωσικό ναυτικό κατέλαβε το πλοίο στις 17 Αυγούστου 2009, κοντά στα Cape Verde Islands στον Ατλαντικό Ωκεανό.

Οι οκτώ κύριοι πειρατές – κυρίως από Εσθονία και Λετονία – συνελήφθησαν και καταδικάστηκαν για πειρατεία και απαγωγή σε ρωσικό δικαστήριο το 2011. Καταδικάστηκαν σε φυλάκιση έως 15 χρόνια. Ισχυρίστηκαν ότι ήταν «μισθοφόροι», με στόχο την αύξηση της ζήτησης υπηρεσιών ναυτικής ασφάλειας.

Μια παράλληλη έρευνα στη Λετονία, δημοσιευμένη το 2009, αποκάλυψε τη συμμετοχή του Κρατζγκούρ, ιδιοκτήτη διαφημιστικής επιχείρησης στη Ρίγα, που περιγράφονταν τότε ως άνδρας που «αγαπούσε το σούσι και τα παιχνίδια στον υπολογιστή». Κατηγορείται ότι συμμετείχε στον σχεδιασμό και την εκτέλεση της επίθεσης, συμπεριλαμβανομένης της πρόσληψης προσωπικού και του συντονισμού της λογιστικής από τη Λετονία. Αν απαγγελθούν κατηγορίες, αναμένεται να αντιμετωπίσει κατηγορίες για ένοπλη πειρατεία, απαγωγή και εκβιασμό.

Ο δικηγόρος του Κρατζγκούρ, Νιρ Γιασλόβιτς, δήλωσε: «Είναι πολύ αινιγματικό πώς οι ρωσικές αρχές θυμήθηκαν να ενεργήσουν μόνο τώρα, μετά από τόσο μεγάλη και παρατεταμένη καθυστέρηση. Από την εμπειρία μου με το κυπριακό νομικό σύστημα, η ίδια η καθυστέρηση και η παραπάνω αινιγματική συμπεριφορά επαρκούν για να εξεταστεί η απελευθέρωση από κράτηση».