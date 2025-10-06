Την καθιέρωση του θεσμού «Μαχητής της Ζωής» ως αναγνώριση του αγώνα, του σθένους και της υπέρβασης των σωματικών και ψυχικών δυνάμεων των Αξιωματικών, Υπαξιωματικών και Συμβασιούχων Οπλιτών, οι οποίοι βρέθηκαν αντιμέτωποι με καταστάσεις που απείλησαν άμεσα τη ζωή τους και κατόρθωσαν να αναδειχθούν νικητές, ανακοίνωσε τη Δευτέρα το Γενικό Επιτελείο Εθνικής Φρουράς.

Όπως αναφέρεται, ο θεσμός «Μαχητής της Ζωής», τιμά ανθρώπους που «με αποφασιστικότητα και ψυχικό σθένος, έκαναν την προσωπική τους δοκιμασία πηγή έμπνευσης για όλους, ανθρώπους που δεν εγκατέλειψαν, ανθρώπους που λύγισαν αλλά βρήκαν τη δύναμη να σηκωθούν ξανά και να σταθούν όρθιοι απέναντι στις πιο σκληρές προκλήσεις, που απέδειξαν ότι η ανθρώπινη θέληση μπορεί να υπερνικήσει τον πόνο, το φόβο και την αβεβαιότητα και με τη στάση τους μας θυμίζουν καθημερινά πως η πιο μεγάλη υπέρβαση είναι αυτή που ξεκινά μέσα μας».

Συμπληρώνεται ότι στο πλαίσιο αυτό, για πρώτη φορά φέτος τιμήθηκε μέλος της Εθνικής Φρουράς, για τη στάση του απέναντι σε έναν εξαιρετικά επίπονο και δύσκολο προσωπικό αγώνα υγείας που έδωσε και για την αξιοσημείωτη αντοχή που επέδειξε στις συνθήκες αβεβαιότητας και δυσκολίας που αντιμετώπισε. «Η θέλησή του έκαμψε κάθε δυσχέρεια, συγκίνησε και ενέπνευσε όλους, αποτελώντας παράδειγμα ζωής και δύναμης ψυχής. Η πίστη, η πειθαρχία και η γενναιότητα, δεν περιορίζονται στο πεδίο της μάχης, αλλά συνιστούν αξίες που διαπερνούν κάθε πτυχή της ανθρώπινης ύπαρξης», σημειώνεται σχετικά.

«Η καθιέρωση του θεσμού αποτελεί έκφραση ελάχιστης αναγνώρισης και σεβασμού προς όλους εκείνους τους “Μαχητές της Ζωής” που δοκιμάζονται καθημερινά, τιμώντας έτσι τις προσωπικές τους μάχες – σημείο αναφοράς και ελπίδας για όλους», αναφέρεται.

Η Εθνική Φρουρά «θα βρίσκεται πάντα στο πλευρό αυτών των ανθρώπων και των οικογενειών τους, προσφέροντας στήριξη και αμέριστη συμπαράσταση, με πλήρη συνείδηση ότι οι προσωπικές μάχες κάθε στελέχους αποτελούν ευθύνη και προτεραιότητα», καταλήγει η ανακοίνωση.

ΚΥΠΕ