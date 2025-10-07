«Ξεκίνησε ως ένα περίεργο θέμα σε μια άγνωστη ναυτιλιακή ιστοσελίδα και γρήγορα εξελίχθηκε σε μυστήριο του καλοκαιριού», έγραφαν σε εκτενές άρθρο για την πειρατεία στο φορτηγό πλοίο Arctic Sea, οι The Guardian στις 24 Σεπτεμβρίου του 2009.

Δεκαέξι χρόνια μετά, αυτό που συνέβη το βράδυ της 24ης Ιουλίου 2009 κοντά στις σουηδικές ακτές, συνεχίζει να χαρακτηρίζεται από διεθνή ΜΜΕ ως «ένα από τα πιο μυστηριώδη ναυτικά περιστατικά των τελευταίων δεκαετιών» και να συνοδεύεται με θεωρίες συνωμοσίας, που παραπέμπουν σε κατασκοπευτικό θρίλερ. Η κυριότερη θεωρία που κυκλοφόρησε έκανε λόγο για μεταφορά μυστικού φορτίου ρωσικών όπλων και σύνδεση με υπηρεσίες πληροφοριών, γεγονός που διέψευσαν Ρώσοι, οι οποίοι κατέλαβαν το πλοίο ένα μήνα μετά.

Αυτή η περίεργη υπόθεση θα έμενε διεθνώς στο ντουλάπι της ιστορίας και θα ήταν άγνωστη στην Κύπρο εάν δεν εντοπιζόταν στη Λάρνακα ένας από τους φερόμενους πρωταγωνιστές της. Πρόκειται για τον Αλεξέι Κρατζγκούρ, 47 ετών, έναν Ρωσο-ισραηλινό επιχειρηματία, ο οποίος συνελήφθη στο λιμάνι Λάρνακας το περασμένο Σάββατο.

Ο 47χρονος ήταν ένας από τους επιβάτες μεγάλου κρουαζιερόπλοιου που ξεκίνησε από τη Χάιφα και έκανε στάση στη Λάρνακα για λίγες ώρες. Η Κυπριακή Αστυνομία του φόρεσε χειροπέδες, όταν διαπιστώθηκε πως εναντίον του εκκρεμούσε διεθνές ένταλμα σύλληψης το οποίο εξέδωσε η Ρωσία μέσω Interpol. Χθες, ξεκίνησε, μάλιστα, ενώπιον του Επαρχιακού Δικαστηρίου Λάρνακας η διαδικασία έκδοσής του στις ρωσικές Αρχές. Το δικαστήριο όρισε την επόμενη δικάσιμο για τις 14 Νοεμβρίου και μέχρι τότε θα παραμείνει υπό κράτηση.

Η σύλληψη του εκζητούμενου καλύφθηκε εκτενώς από τα ΜΜΕ στο Ισραήλ, με την εφημερίδα Yedioth Ahronoth να αναφέρει πως έφτασε στην Κύπρο αγνοώντας ότι εκκρεμούσε διεθνές ένταλμα σύλληψής του.

Σκιές ως προς τη χρονική στιγμή της σύλληψής του άφησε ο δικηγόρος του, Νιρ Γιασλόβιτς, ο οποίος φέρεται να δήλωσε πως «είναι πολύ αινιγματικό πώς οι ρωσικές Αρχές θυμήθηκαν να ενεργήσουν μόνο τώρα, μετά από τόσο μεγάλη και παρατεταμένη καθυστέρηση».

Οι Ρώσοι κατηγορούν τον Κρατζγκούρ για συμμετοχή στον σχεδιασμό και την εκτέλεση της πειρατείας του Arctic Sea.

Το φορτηγό πλοίο με σημαία Μάλτας είχε αναχωρήσει από το λιμάνι Jakobstad στη Φινλανδία, στις 23 Ιουλίου 2009, με φορτίο ξυλείας και είχε ως τελικό προορισμό την Αλγερία. Το βράδυ της 24ης Ιουλίου δέχτηκε επίθεση στη Βαλτική Θάλασσα από ενόπλους, οι οποίοι φέρονται να προσποιούνταν τους αστυνομικούς.

Οι ένοπλοι καταγγέλθηκαν πως χτύπησαν άγρια τα 15 μέλη του ρωσικού πληρώματος, πως τους έδεσαν και πως τους κλείδωσαν σε καμπίνες. Το ρωσικό ναυτικό κατέλαβε το πλοίο στις 17 Αυγούστου 2009, κοντά στα Cape Verde Islands στον Ατλαντικό Ωκεανό.

Οι οκτώ κύριοι ύποπτοι, κυρίως από την Εσθονία και τη Λετονία, συνελήφθησαν και καταδικάστηκαν το 2011 σε φυλάκιση έως και 12 χρόνια από ρωσικό δικαστήριο. Οι ίδιοι ισχυρίστηκαν πως δεν ήταν πειρατές, αλλά ναυαγοί, ενώ εκείνη την περίοδο μεγάλα διεθνή μέσα άφηναν σκιές ως προς το φορτίο του πλοίου και την εμπλοκή της Ρωσίας που επέμεινε στα περί πειρατείας. Σημειώνεται πως ακόμη και μετά την καταδίκη των 8 τα διεθνή μέσα ενημέρωσης σχολίαζαν πως «δεν ξεκαθάρισε ποτέ τι συνέβη».

Ο Κρατζγκούρ ήταν τότε ιδιοκτήτης διαφημιστικής επιχείρησης στη Ρίγα και θεωρήθηκε ως πρόσωπο που συμμετείχε στον σχεδιασμό της επίθεσης, προσλαμβάνοντας, μάλιστα, προσωπικό. Σύμφωνα με τη Yedioth Ahronoth, είχε συλληφθεί γι’ αυτήν την υπόθεση και το 2009 και είχε αφεθεί ελεύθερος με εγγύηση.