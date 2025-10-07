Την ανάγκη εκσυγχρονισμού της νομοθεσίας για τη σύνταξη ανικανότητας, που παραμένει σε ισχύ επί δεκαετίες, συζήτησε η Κοινοβουλευτική Επιτροπή Εργασίας. Ο Υπουργός Εργασίας, Γιάννης Παναγιώτου, διαβεβαίωσε ότι βρίσκεται σε εξέλιξη η προεργασία για την κατάθεση σχετικού νομοσχεδίου, με στόχο τη βελτίωση του πλαισίου και την άρση αδικιών.

Μετά τη συνεδρία, ο κ. Παναγιώτου έκανε λόγο για «εποικοδομητική συζήτηση», επισημαίνοντας ότι η κυβέρνηση προτίθεται να βελτιώσει τις πρόνοιες της νομοθεσίας για τις κοινωνικές ασφαλίσεις. «Η κυβέρνησή μας έχει την πρόθεση να λειτουργήσει έτσι ώστε αυτές να βελτιωθούν», ανέφερε, σημειώνοντας ότι προχωρά η προεργασία για την κατάθεση νομοσχεδίου.

Ο πρόεδρος της Επιτροπής Εργασίας, βουλευτής του ΑΚΕΛ Ανδρέας Καυκαλιάς, δήλωσε ότι τα προβλήματα στην έγκριση συντάξεων ανικανότητας και οι ασφαλιστικές προϋποθέσεις συζητούνται εδώ και χρόνια στη Βουλή. «Σήμερα ακούσαμε μια πρόθεση από πλευράς της Κυβέρνησης για την κατάθεση ενός πλαισίου που θα διαφοροποιεί τους όρους και τις προϋποθέσεις, ώστε να αρθούν οι αδικίες που υπάρχουν», ανέφερε, προσθέτοντας ότι η πολιτική βούληση είναι σημαντική, αλλά καθοριστικό είναι να κατατεθεί νομοσχέδιο που θα επιλύει τα προβλήματα.

Εξέφρασε την ελπίδα ότι πριν από το τέλος του έτους θα κατατεθεί η κυβερνητική πρόταση για ζητήματα που σχετίζονται με την περίοδο υποβολής αιτήσεων και τις προϋποθέσεις έγκρισης.

Ο βουλευτής του ΔΗΣΥ, Χαράλαμπος Παζάρος, υπενθύμισε ότι έχει ήδη καταθέσει πρόταση νόμου, υπογραμμίζοντας πως πολλές οικογένειες δοκιμάζονται, καθώς ο/η σύζυγος των δικαιούχων αναγκάζεται να εγκαταλείψει την εργασία του για να τους φροντίζει, με αποτέλεσμα τα εισοδήματα να μειώνονται δραματικά. Εισηγήθηκε, επίσης, τη δημιουργία καταλόγου με τις σοβαρές μορφές ασθενειών ώστε να επιταχύνεται η έγκριση αιτήσεων.

ΚΥΠΕ