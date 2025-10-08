Τον διορισμό ανεξάρτητου ποινικού ανακριτή για να διερευνηθούν ενδεχόμενα ποινικά αδικήματα εναντίον της Άννας Αριστοτέλους και της Αθηνάς Δημητρίου από τους Μιχάλη Κατσουνωτό, Μαρία Σιαλή και Χάρη Ηροδότου, ζητά από τον Γενικό Εισαγγελέα ο δικηγόρος, Χρίστος Τριανταφυλλίδης.

Σε επιστολή του προς τον κ. Γιώργο Σαββίδη, ο κ. Τριανταφυλλίδης ζητά όπως δοθεί οδηγία στην Αστυνομία η οποία ερευνά την ενδεχόμενη διάπραξη ποινικών αδικημάτων από τις Αριστοτέλους και Δημητρίου αναφορικά με την μεταφορά εγγράφων εκτός των Κεντρικών Φυλακών, όπως περιλάβει στις έρευνές της και το περιεχόμενο καταθέσεων καταδίκων τις οποίες εσωκλείει στην επιστολή του.

Σημειώνεται πως την επιστολή κοινοποιεί και στον Πρόεδρο της Δημοκρατίας, Νίκος Χριστοδουλίδη, τον Υπουργό Δικαιοσύνης, Μάριο Χαρτσιώτη, και Βοηθό Γενικό Εισαγγελέα, Σάββα Αγγελίδη.

Αυτούσια η επιστολή

Γράφω εκ μέρους και κατ’ εντολή των πελάτιδων μου κ.κ. Άννας Αριστοτέλους και Αθηνάς Δημητρίου και εσωκλείω αντίγραφα εγγράφων καταθέσεων των κ.κ. M.S. και Κ.Τ., ημερομηνίας 16/9/2025 και 26/9/2025 αντίστοιχα.

Εν όψη του περιεχομένου των ρηθέντων καταθέσεων – οι οποίες περιήλθαν εις γνώση μου υπό συνθήκες που «καλύπτονται» από το επαγγελματικό απόρρητο – αιτούμαι όπως άμεσα:

(α) Διορίσετε ανεξάρτητο ποινικό ανακριτή/ποινικούς ανακριτές δια να διερευνηθούν τα ενδεχόμενα ποινικά αδικήματα που διαπράχθηκαν εναντίον των εν λόγω πελάτιδων μου υπό των κ.κ. Μιχαήλ Κατσουνωτού, Μαρίας Σιαλή και Χάρη Ηροδότου όπως αυτά στοιχειοθετούνται εις τις εν λόγω καταθέσεις. Είναι αυτονόητο ότι η επαγγελματική ιδιότητα των ρηθέντων προσώπων και ειδικότερα ο βαθμός του κου Κατσουνωτού εις την Αστυνομική Δύναμη Κύπρου καθιστά αντικειμενικά αδύνατη την διερεύνηση των ρηθέντων καταγγελιών υπό μελών της Αστυνομικής Δύναμης Κύπρου.

(β) Δοθούν οδηγίες εις την Αστυνομία η οποία ερευνά κατ’ ισχυρισμό διαπραχθέντα ποινικά αδικήματα υπό των εν λόγω πελάτιδων μου αναφορικά με την κατ’ ισχυρισμό μεταφορά εγγράφων εκτός των Κεντρικών Φυλακών όπως άμεσα περιλάβει εις τις έρευνες της και το περιεχόμενο των καταθέσεων τις οποίες εσωκλείω και το οποίο είναι άμεσα σχετικό με τα προαναφερόμενα. Νοείται ότι εις τις εν λόγω έρευνες της δεν πρέπει και κατ’ επέκταση δεν μπορεί πλέον να εμπλέκονται πρόσωπα (ανακριτές) τα οποία έμμεσα ή άμεσα εμπλέκονται εις τα αναφερόμενα εις τις ρηθείσες καταθέσεις καθ’ οιονδήποτε τρόπο.

(γ) Κατ’ επέκταση το σύνολο των ρηθέντων ερευνών θα πρέπει να αρχίσει εξ’ υπαρχής δεδομένου ότι έχει λάβει χώρα μέχρι σήμερον είναι «μολυσμένο» από τις απαράδεκτες ενέργειες μελών της Αστυνομικής Δύναμης οι οποίες αναφέρονται εις τις εσωκλείστες καταθέσεις, αλλά και τις επιστολές που σας έχουμε αποστείλει στις 2 Ιουλίου, 2025.

Είναι προφανές ότι τα αναφερόμενα εις τις ρηθείσες έγγραφες καταθέσεις συνιστούν σοβαρότατα ποινικά αδικήματα και δια το λόγο αυτό η παρούσα κοινοποιείται τόσο εις τον εξοχότατο Πρόεδρο της Κυπριακής Δημοκρατίας, όσο και τον έντιμο Υπουργό Δικαιοσύνης και Δημοσίας Τάξεως ως τον αρμόδιο Υπουργό και επίσης εις τον έντιμο Βοηθό Γενικό Εισαγγελέα της Δημοκρατίας ως αρμόδιο με βάση το άρθρο 114 του Συντάγματος.

Λόγω της φύσεως του περιεχομένου των ρηθέντων καταθέσεων αιτούμαι όπως επιληφθείτε του περιεχομένου της παρούσας καταγγελίας το ταχύτερο δυνατό.

Τέλος σημειώνεται ότι η παρούσα δεν είναι εμπιστευτικής φύσεως.