Στην απελευθέρωση 80.000 περδικιών προχωρά η Υπηρεσία Θήρας.

Όπως αναφέρει σε ανάρτησή της, τα απελευθερωμένα περδίκια δέχονται ήδη σοβαρές πιέσεις από αδέσποτους σκύλους και αλεπούδες, γεγονός που έχει ως αποτέλεσμα σημαντικές απώλειες.

Σημειώνεται ότι η παρουσία κυνηγετικών σκύλων στις περιοχές αυτές προκαλεί έντονο στρες και αναστάτωση στα περδίκια, οδηγώντας σε περαιτέρω επιβάρυνση των ήδη πιεσμένων πληθυσμών.

Ο πληθυσμός των περδικιών παρουσιάζει μείωση άνω του 40% σε σύγκριση με την αντίστοιχη περσινή καταμέτρηση.

Αυτούσια η ανακοίνωση:

Η Υπηρεσία Θήρας και Πανίδας ενημερώνει ότι τις επόμενες ημέρες ολοκληρώνεται η διαδικασία απελευθέρωσης 80.000 περδικιών σε όλους τους κυνηγότοπους της ελεύθερης Κύπρου.

Ωστόσο, τα απελευθερωμένα περδίκια δέχονται ήδη σοβαρές πιέσεις από αδέσποτους σκύλους και αλεπούδες, γεγονός που έχει ως αποτέλεσμα σημαντικές απώλειες. Γι’ αυτόν τον λόγο, καλούνται οι κυνηγοί που εξορμούν για σκοπούς αναγνώρισης ή εκπαίδευσης των κυνηγετικών τους σκύλων, να αποφεύγουν τη διέλευση πλησίον των πυρήνων απελευθέρωσης και ιδιαίτερα εάν τα περδίκια βρίσκονται εντός των πυρήνων. Η παρουσία κυνηγετικών σκύλων στις περιοχές αυτές προκαλεί έντονο στρες και αναστάτωση στα περδίκια, οδηγώντας σε περαιτέρω επιβάρυνση των ήδη πιεσμένων πληθυσμών.

Παράλληλα, λόγω της παρατεταμένης ανομβρίας, η λειτουργία των τεχνητών ποτίστρων καθίσταται κρίσιμη για την επιβίωση των θηραματικών ειδών. Η Υπηρεσία μας, σε συνεργασία με τους κυνηγετικούς συλλόγους, έχει εντατικοποιήσει την τροφοδοσία των ποτίστρων, καθώς πολλές φυσικές πηγές έχουν στερέψει. Η υπερβολική χρήση των ποτίστρων από την άγρια πανίδα αλλά δυστυχώς και από τα κοπάδια, τα αδέσποτα ζώα και τα κυνηγετικά σκυλιά έχει ως αποτέλεσμα την ταχεία εξάντληση του νερού.

Καλούνται όλοι οι κυνηγοί, σε πνεύμα συνεργασίας και ευθύνης, να ενημερώνουν άμεσα την Υπηρεσία ή τους τοπικούς κυνηγετικούς συλλόγους σε περιπτώσεις που εντοπίζονται ποτίστρες χωρίς νερό. Η συμβολή τους είναι ζωτικής σημασίας για τη διατήρηση της άγριας ζωής.

Στο μεταξύ, οι πρόσφατες καταμετρήσεις της Υπηρεσίας μας επιβεβαιώνουν τις ανησυχίες που εκφράστηκαν στο Επιστημονικό Συνέδριο της 1ης Ιουνίου 2025, το οποίο διοργανώθηκε από την Κυπριακή Ομοσπονδία Κυνηγίου και Διατήρησης Άγριας Ζωής. Συγκεκριμένα, η μειωμένη βροχόπτωση των τελευταίων ετών, έχει επηρεάσει αρνητικά κυρίως τους πληθυσμούς των περδικιών και των φραγκολίνων.

Τα αποτελέσματα των καταμετρήσεων δείχνουν ότι:

• Ο πληθυσμός των περδικιών παρουσιάζει μείωση άνω του 40% σε σύγκριση με την αντίστοιχη περσινή καταμέτρηση (2024). Αυτό σημαίνει ότι σε κάποιες περιοχές η μείωση είναι ακόμα μεγαλύτερη που μπορεί να ξεπερνά και το 80% ιδιαίτερα στα ορεινά και τα ημιορεινά, ενώ σε κάποιες άλλες μικρότερη.

• Ο πληθυσμός των λαγών παρουσιάζει αύξηση κοντά στο 10% σε σύγκριση με την αντίστοιχη περσινή καταμέτρηση (2024) η οποία ήταν μειωμένη κατά 21% σε σύγκριση με τη σχετική καταμέτρηση του 2023. Αυτό σημαίνει ότι σε κάποιες περιοχές μπορεί οι πληθυσμοί των λαγών να παρουσιάζουν ακόμα και μείωση ενώ σε κάποιες άλλες η αύξηση του πληθυσμού μπορεί να είναι και μεγαλύτερη του πιο πάνω ποσοστού.

Αξίζει να σημειωθεί ότι οι πιο πάνω εκτιμήσεις προηγήθηκαν της πρόσφατης μεγάλης πυρκαγιάς στην Ορεινή Λεμεσό, η οποία έχει ήδη προκαλέσει περαιτέρω απώλειες στους τοπικούς πληθυσμούς των θηραμάτων. Επί της ευκαιρίας υπενθυμίζεται ότι η εν λόγω περιοχή, που έχει πληγεί από τις πυρκαγιές, έχει ήδη κηρυχθεί ως απαγορευμένη περιοχή κυνηγίου.

Με βάση τα πιο πάνω δεδομένα, η Υπηρεσία Θήρας και Πανίδας καλεί όλους τους κυνηγούς να επιδείξουν τη μέγιστη δυνατή υπευθυνότητα κατά την επερχόμενη κυνηγετική περίοδο. Η παρούσα κατάσταση των θηραμάτων δεν σημαίνει ότι οι επιπτώσεις είναι μη αναστρέψιμες αλλά από την άλλη θα πρέπει να είμαστε όλοι έτοιμοι να λάβουμε τολμηρές και δύσκολες αποφάσεις εάν χρειαστεί, προς όφελος των θηραμάτων.

Η αυστηρή τήρηση των νομοθετικών διατάξεων και των ορίων κάρπωσης δεν αποτελεί μόνο νομική υποχρέωση αλλά επιτακτική ανάγκη.