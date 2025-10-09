Περιθώριο μέχρι το καλοκαίρι του 2026 θα έχουν οι πολίτες των κρατών-μελών της Ευρωπαϊκής Ένωσης για να προχωρήσουν στη μετάβαση από τις ταυτότητες παλαιού τύπου στις νέες ταυτότητες ευρωπαϊκών προδιαγραφών.

Όπως έγινε γνωστό, όσοι πολίτες δεν διαθέτουν τις νέες αστυνομικές ταυτότητες δεν θα μπορούν να ταξιδεύουν εντός της Ευρωπαϊκής Ένωσης με τις παλαιού τύπου ταυτότητες. Ωστόσο, θα έχουν τη δυνατότητα να μετακινούνται με το διαβατήριό τους.

Σύμφωνα με πληροφορίες του philenews, το μέτρο αυτό θα ισχύσει και στην Κύπρο, καθώς πρόκειται για ευρωπαϊκή οδηγία.

Οι παλαιοί τύποι δελτίων ταυτότητας, που δεν φέρουν ημερομηνία λήξης, θα ισχύουν έως και τις 3 Αυγούστου 2026, οπόταν και θα καταργηθούν. Ως εκ τούτου, οι κάτοχοι δελτίων ταυτότητας που δεν φέρουν ημερομηνία λήξης θα πρέπει να τις αντικαταστήσουν το αργότερο μέχρι τις 3 Αυγούστου 2026.

Η κατάργηση είναι υποχρεωτική και αποτέλεσμα του Κανονισμού ΕΕ 2019/1157 του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου της 20ης Ιουνίου 2019, για την ενίσχυση της ασφάλειας των δελτίων ταυτότητας των πολιτών της Ένωσης και των εγγράφων διαμονής που εκδίδονται για πολίτες της Ένωσης και τα μέλη των οικογενειών τους, που ασκούν το δικαίωμα ελεύθερης κυκλοφορίας.

Οι αλλαγές στην Ελλάδα

Αξίζει να σημειωθεί ότι η συγκεκριμένη αλλαγή αφορά κυρίως τους πολίτες της Ελληνικής Δημοκρατίας, οι οποίοι μέχρι σήμερα χρησιμοποιούν ταυτότητες που βασίζονται σε προδιαγραφές της δεκαετίας του 1960. Οι ταυτότητες αυτές δεν θα αναγνωρίζονται για ταξίδια εντός της ΕΕ, λόγω του χαμηλού επιπέδου ασφάλειας και της περιορισμένης δυνατότητας ταυτοποίησης.

Την ίδια στιγμή, σε πλήρη εφαρμογή μπαίνει και ο Προσωπικός Αριθμός (Π.Α.), ο οποίος θα αποτελεί το βασικό μέσο ταυτοποίησης του πολίτη σε κάθε συναλλαγή με το Δημόσιο και θα αντικαταστήσει σταδιακά ΑΦΜ και ΑΜΚΑ.

Η προθεσμία για την έκδοσή του λήγει στις 5 Νοεμβρίου 2025, ενώ όσοι δεν προχωρήσουν εγκαίρως κινδυνεύουν να αντιμετωπίσουν προβλήματα σε βασικές συναλλαγές, όπως η υποβολή φορολογικών δηλώσεων, η καταβολή εισφορών ή η πρόσβαση σε ηλεκτρονικές υπηρεσίες του Δημοσίου.