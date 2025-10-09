Σε απόγνωση βρίσκονται οι κάτοικοι των περιοχών που επηρεάζονται από τα έργα ανάπλασης της λεωφόρου Τσερίου. Οι μαρτυρίες τους σήμερα, στην Κοινοβουλευτική Επιτροπή Μεταφορών, ήταν συγκλονιστικές, με τους ίδιους να επισημαίνουν ότι η ασφάλειά τους στο δρόμο δοκιμάζεται καθημερινά. Σύμφωνα με όσα ακούστηκαν, υπήρξαν τουλάχιστον τρία περιστατικά με ασθενοφόρα τα οποία δεν έφτασαν στην ώρα τους εγκαίρως λόγω των οδικών έργων, με αποτέλεσμα να επιδεινωθεί η κατάσταση των ασθενών. Μάλιστα, σύμφωνα με τους ίδιους ισχυρισμούς, υπήρξε και μια περίπτωση θανάτου.

Συγκεκριμένα, κάτοικος της Αγίας Θεοδοσίας, ανέφερε: «Τον Αύγουστο αρρώστησε η αδερφή μου. Καλέσαμε ασθενοφόρο το οποίο χάθηκε και έφτασε μετά από μία ώρα. Η κατάστασή της επιδεινώθηκε, παραλίγο να χάσει τη ζωή της. Την κατεβάσαμε με φορείο από το σπίτι, δεν μπορούσε να σταθεί στα πόδια της. Η υγεία της παρουσιάζει επιπτώσεις ακόμα και σήμερα».

Κάτοικος της Αγίας Θεοδώρας, έκανε λόγο για δραματική κατάσταση τις ώρες αιχμής: «Προσπαθούμε να βγούμε στην Τσερίου με κίνδυνο να κόψουμε την κυκλοφορία και να προκαλέσουμε δυστύχημα. Περνούμε από τρία πεζοδρόμια, χώρο πρασίνου και μια επικίνδυνη στροφή 90 μοιρών. Καθυστερούμε πολύ να πάμε στη δουλειά μας, με αποτέλεσμα να βιώνουμε τεράστιο άγχος».

Άλλος κάτοικος τόνισε: «Το κυριότερο θέμα είναι η ασφάλειά μας. Ασθενοφόρο αναγκάστηκε να διασχίσει χωράφι για να παραλάβει ασθενή. Έγινε μια εθιμοτυπική συνάντηση κατοίκων της περιοχής με τον Υπουργό Εσωτερικών, όπου δόθηκαν διαβεβαιώσεις για εξεύρεση λύσεων, κάτι το οποίο όμως δεν έγινε ποτέ».

Επιστολές Δημου Στροβόλου και σωρεία παραπόνων πολιτών

Ενδεικτικό της κατάστασης είναι το γεγονός ότι ούτε και η προσωρινή λύση διακίνησης που δόθηκε στους κατοίκους της περιοχής, δυτικά της συμβολής Ιπποκράτους με Τσερίου, είναι πρακτική και βιώσιμη για καθημερινή χρήση από το κοινό. Αυτό επισημαίνει σε πρόσφατες επιστολές του ο Δήμος Στροβόλου προς το Τμήμα Πολεοδομίας, το Τμήμα Δημοσίων Έργων και την Αστυνομία.

Σύμφωνα μάλιστα με τα όσα καταγράφει ο Δήμος, παρατηρήθηκε ότι οι υπηρεσίες άμεσης επέμβασης δεν μπορούν να εντοπίσουν την πρόσβαση στις οδούς Αγίας Θεοδώρας και Αγίας Ζώνης από τη Λεωφόρο Ιπποκράτους. Όσον αφορά στην πρόσβαση στις εν λόγω οδούς από τις οδούς Αγίας Σκέπης και Αγίας Ζώνης, αυτή καθίσταται πολύ δύσκολη λόγω ανεπάρκειας ικανοποιητικού πλάτους για ασφαλή αμφίδρομη διακίνηση σε αυτές λόγω του μικρού πλάτους του οδοστρώματος. Αυτό, όπως σημειώνει, εγείρει σοβαρούς κινδύνους που επηρεάζουν την οδική ασφάλεια.

Εξάλλου, ο Δήμος Στροβόλου λαμβάνει σωρεία παραπόνων σε σχέση με την πρόσβαση των οδών Αγίας Θεοδώρας και Αγίας Θεοδοσίας από και προς τη λεωφόρο Ιπποκράτους. Η προσωρινή λύση που δόθηκε με το πέρασμα από το χώρο πρασίνου για σύνδεση της οδού Επακούμης με την οδό Κυράς δεν εξυπηρετεί τους κατοίκους των πιο πάνω οδών, με αποτέλεσμα οι πολίτες να επανέρχονται επανειλημμένα για αναθεώρηση των κυκλοφοριακών ρυθμίσεων.

Άλλα τα Δημόσια Έργα, άλλα η Αστυνομία

Κληθείς να τοποθετηθεί για τα προβλήματα πρόσβασης βόρεια και νότια της Ιπποκράτους, εκπρόσωπος του Τμήματος Δημοσίων Έργων ανέφερε ότι εξετάζονται όλα τα δεδομένα και μελετάται ποια οδός είναι ασφαλέστερη για διάνοιξη, με προτίμηση στην οδό Επτακώμης. Ωστόσο, η Αστυνομία υποστήριξε ότι η διάνοιξη εξόδου στο πρώτο κομμάτι της Ιπποκράτους – Αργυρουπόλεως είναι δυνατή, καθώς βρίσκεται 50 μέτρα μακριά από τον κυκλικό κόμβο και δεν αποτελεί κίνδυνο, ενώ για την οδό Επτακώμης υπάρχουν επιφυλάξεις σχετικά με την ασφάλεια και την κυκλοφοριακή συμφόρηση.

Από την άλλη, το Τμήμα Πολεοδομίας τόνισε ότι όλες οι ενέργειες και μελέτες έγιναν σε συνεργασία με τις Τοπικές Αρχές και τόνισε ότι η διάνοιξη εξόδων δεν μπορεί να αποφασιστεί μεμονωμένα καθώς υπάρχει κίνδυνος διάλυσης υποδομών που θα αυξήσει το κόστος.

Τα χρονοδιαγράμματα ολοκλήρωσης

Εκπρόσωπος της κοινοπραξίας που ανέλαβε την υλοποίηση της ανάπλασης ανέφερε ότι το πρώτο έργο, που αφορά τις οδούς Ιπποκράτους – Αργυρουπόλεως, ξεκίνησε τον Μάρτιο του 2023 και θα έπρεπε να ολοκληρωθεί τον Σεπτέμβριο του 2025. Ωστόσο, όπως είπε, έχει δικαιολογημένα ζητηθεί παράταση από τον εργολάβο και το έργο αναμένεται να ολοκληρωθεί τον Μάρτιο του 2026. Η Ιπποκράτους θα δοθεί στην κυκλοφορία στις 24 Οκτωβρίου. Το δεύτερο έργο αφορά την Λεωφόρου Στροβόλου – Τσερίου, το οποίο ξεκίνησε τον Νοέμβριο του 2024 και θα ολοκληρωθεί τον Νοέμβριο του 2026.