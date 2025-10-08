Δεν έχει σταματημό η ταλαιπωρία χιλιάδων οδηγών και κατοίκων που διασχίζουν καθημερινά τη λεωφόρο Τσερίου. Τα έργα ανάπλασης, τα οποία παρουσιάζουν συνεχείς καθυστερήσεις, προκαλούν κυκλοφοριακό χάος στην περιοχή, η οποία εδώ και ένα χρόνο έχει μετατραπεί σε ένα τεράστιο εργοτάξιο. Ενδεικτικό της κατάστασης είναι το γεγονός ότι ούτε και η προσωρινή λύση διακίνησης που δόθηκε στους κατοίκους της περιοχής, δυτικά της συμβολής Ιπποκράτους με Τσερίου, είναι πρακτική και βιώσιμη για καθημερινή χρήση από το κοινό. Αυτό επισημαίνει σε πρόσφατες επιστολές του ο Δήμος Στροβόλου προς το Τμήμα Πολεοδομίας, το Τμήμα Δημοσίων Έργων και την Αστυνομία.

Σύμφωνα μάλιστα με τα όσα καταγράφει ο Δήμος, παρατηρήθηκε ότι οι υπηρεσίες άμεσης επέμβασης δεν μπορούν να εντοπίσουν την πρόσβαση στις οδούς Αγίας Θεοδώρας και Αγίας Ζώνης από τη Λεωφόρο Ιπποκράτους. Όσον αφορά στην πρόσβαση στις εν λόγω οδούς από τις οδούς Αγίας Σκέπης και Αγίας Ζώνης, αυτή καθίσταται πολύ δύσκολη λόγω ανεπάρκειας ικανοποιητικού πλάτους για ασφαλή αμφίδρομη διακίνηση σε αυτές λόγω του μικρού πλάτους του οδοστρώματος. Αυτό, όπως σημειώνει, εγείρει σοβαρούς κινδύνους που επηρεάζουν την οδική ασφάλεια.

Σωρεία παραπόνων από πολίτες

Εξάλλου, ο Δήμος Στροβόλου λαμβάνει σωρεία παραπόνων σε σχέση με την πρόσβαση των οδών Αγίας Θεοδώρας και Αγίας Θεοδοσίας από και προς τη λεωφόρο Ιπποκράτους. Η προσωρινή λύση που δόθηκε με το πέρασμα από το χώρο πρασίνου για σύνδεση της οδού Επακούμης με την οδό Κυράς δεν εξυπηρετεί τους κατοίκους των πιο πάνω οδών, με αποτέλεσμα οι πολίτες να επανέρχονται επανειλημμένα για αναθεώρηση των κυκλοφοριακών ρυθμίσεων.

Επισημαίνει ότι στη συνεδρία της Τεχνικής Επιτροπής του Φορέα Επίλυσης Κυκλοφοριακών Προβλημάτων ημερομηνίας 17 Φεβρουαρίου 2025, έγινε αναφορά από το Τμήμα Πολεοδομίας ότι οι απαλλοτριώσεις που απαιτούνται για συμπλήρωση του οδικού δικτύου της περιοχής, θα επιλύσουν αρκετά από τα προβλήματα που αντιμετωπίζουν οι πολίτες που διαμένουν ή/και διέρχονται της περιοχής.

Ως εκ τούτου, ο Δήμος Στροβόλου ζητά νέα συνεδρία της Τεχνικής Επιτροπής με ειδικό θέμα τις κυκλοφοριακές ρυθμίσεις, υφιστάμενες και μελλοντικές, στην περιοχή της Λεωφόρου Ιπποκράτους στο Στρόβολο και ζητά από το Τμήμα Πολεοδομίας να ενημερωθεί σε ποιο στάδιο βρίσκεται η διαδικασία των απαλλοτριώσεων. Θεωρεί ότι θα πρέπει να αναθεωρηθούν οποιεσδήποτε κυκλοφοριακές ρυθμίσεις, έτσι ώστε να επιτευχθεί βιωσιμότερη λύση προς εξυπηρέτηση των κατοίκων, λαμβάνοντας υπόψη την επίτευξη βελτίωσης οδικής ασφάλειας.

Ξανά στην Επιτροπή Μεταφορών

Σημειώνεται ότι το θέμα θα απασχολήσει εκ νέου την Κοινοβουλευτική Επιτροπή Μεταφορών, αύριο (09/10), η οποία θα εξετάσει τις επιπτώσεις στο κυκλοφοριακό από την ανάπλαση της Τσερίου και των κάθετων δρόμων επί της λεωφόρου, αλλά και τις καθυστερήσεις που παρατηρούνται. Υπενθυμίζεται πως σε προηγούμενη συνεδρία της Επιτροπής τον Ιούλιο, εκπρόσωποι του Τμήματος Δημοσίων Έργων και των εμπλεκόμενων εργοληπτικών εταιρειών, είχαν εκφράσει αισιοδοξία ότι οι δύο φάσεις του έργου στη Λεωφόρο Τσερίου θα έχουν ολοκληρωθεί στις αρχές του 2026 και δεσμεύτηκαν για επιτάχυνση των εργασιών.