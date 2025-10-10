Μέλη της Υπηρεσίας Θήρας και Πανίδας προχώρησαν στην καταγγελία πέντε νέων υποθέσεων παράνομης παγίδευσης άγριων πτηνών. Μάλιστα, κατασχέθηκαν 7 δίκτυα σύλληψης άγριων πτηνών, 14 νεκρά άγρια πτηνά, 3 συσκευές που εκπέμπουν κελαηδήματα αγρίων πτηνών, 119 ξόβεργα, ενώ 10 άγρια πτηνά απελευθερώθηκαν πίσω στο φυσικό τους περιβάλλον.

Η Υπηρεσία Θήρας και Πανίδας ενημερώνει ότι, κατά τη διάρκεια της τρέχουσας εβδομάδας, μέλη της προχώρησαν στην καταγγελία πέντε νέων υποθέσεων παράνομης παγίδευσης άγριων πτηνών.

Από τις πιο πάνω υποθέσεις κατασχέθηκαν 7 δίκτυα σύλληψης άγριων πτηνών, 14 νεκρά άγρια πτηνά, 3 συσκευές που εκπέμπουν κελαηδήματα αγρίων πτηνών, 119 ξόβεργα, ενώ 10 άγρια πτηνά απελευθερώθηκαν πίσω στο φυσικό τους περιβάλλον.

Οι πιο πάνω ενέργειες αποτελούν μέρος των προσπαθειών της Υπηρεσίας μας για την πάταξη της παράνομης αυτής δραστηριότητας που απειλεί τη βιοποικιλότητα του τόπου μας και θέτει σε κίνδυνο σημαντικά μεταναστευτικά είδη.