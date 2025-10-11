Μητέρα, μονογονιός σε απόγνωση. Το παιδί της, που είναι άτομο με προβλήματα υγείας και αναπηρίες παρουσίασε σοβαρή επιπλοκή και χρειάζεται να κάνει χρήση συγκεκριμένης φαρμακευτικής αγωγής, η οποία χορηγείται με ειδική συσκευή.

Για να καταφέρει η μητέρα να εξασφαλίσει τις απαραίτητες διευκολύνσεις, αλλά και νοσηλευτική φροντίδα του παιδιού της εντός και εκτός σχολείου, πρέπει ο γιατρός που παρακολουθεί τον γιο της να εκδώσει συγκεκριμένα πιστοποιητικά και βεβαιώσεις.

Κάθε φορά όμως που η μητέρα χρειάζεται ένα πιστοποιητικό, ο γιατρός ζητά €60 για να την εξυπηρετήσει.

Η ίδια αδυνατεί να πληρώσει, καθώς και το δεύτερο της παιδί αντιμετωπίζει σοβαρά προβλήματα υγείας και ήδη ο προϋπολογισμός της οικογένειας είναι βεβαρημένος.

Από το σχολείο του παιδιού την ενημερώνουν ότι δεν είναι δυνατό να χορηγήσει κάποιος τη φαρμακευτική αγωγή χωρίς να προηγηθεί ιατρική βεβαίωση και οδηγίες από τον ίδιο τον γιατρό.

Όπως ανέφερε η μητέρα στο Παρατηρητήριο Δικαιωμάτων των Ασθενών, στο οποίο κατέφυγε ζητώντας βοήθεια, το παιδί της θα υποβληθεί σύντομα σε εξειδικευμένη επέμβαση για την οποία επίσης χρειάζεται πιστοποιητικό από τον συγκεκριμένο γιατρό, ότι δεν συντρέχουν κίνδυνοι για τη ζωή και την υγεία του. Ο γιατρός ζητά και για αυτή την περίπτωση €60.

Όπως επισημαίνει η ΟΣΑΚ, οι γιατροί έχουν το δικαίωμα να ζητήσουν χρήματα για την ετοιμασία των συγκεκριμένων πιστοποιητικών, ωστόσο, όπως σημειώνει η Ομοσπονδία Ασθενών, το κράτος, ίσως οφείλει να μεριμνήσει ώστε σε αυτές τις περιπτώσεις, να υπάρχει και να λειτουργεί ένας άλλος, ανεξάρτητος μηχανισμός εξυπηρέτησης των πολιτών ή κάποιο επιπρόσθετο βοήθημα.

Ακόμα πιο δύσκολη φαίνεται να είναι η περίπτωση παιδιού με σοβαρά προβλήματα υγείας, οι γονείς του οποίου για πολύ καιρό προσπαθούσαν να εξασφαλίσουν τις εξειδικευμένες υπηρεσίες που χρειάζεται.

Το δεύτερο παράπονο υποβλήθηκε στο Παρατηρητήριο Ασθενών από τους γονείς του παιδιού με σοβαρά προβλήματα υγείας, το οποίο χρειάζεται συνεχή νοσηλευτική παρακολούθηση και φροντίδα. Οι γονείς είχαν αποταθεί παλαιότερα στο υπουργείο Υγείας ζητώντας την παραχώρηση νοσηλευτή. Το αίτημα ωστόσο δεν έγινε αποδεκτό και προσλήφθηκε προσοντούχος νοσηλευτής από το εξωτερικό, ο οποίος, όπως υποστηρίζουν οι γονείς, θα λάμβανε την απαραίτητη εξειδίκευση για τη φροντίδα του παιδιού τους στην Κύπρο.

Οι γονείς ζητούσαν παράλληλα τη γνωστοποίηση των αξιολογήσεων που έγιναν από ιατρικό και παραϊατρικό προσωπικό για τις ανάγκες του παιδιού, υπογραμμίζοντας πως είχαν νόμιμο δικαίωμα να λάβουν το σχετικό πόρισμα.

Στο παράπονο που υπέβαλαν στο Παρατηρητήριο Ασθενών, οι γονείς κατέγραφαν αναλυτικά τις ανάγκες του παιδιού τους για νοσηλευτική φροντίδα.