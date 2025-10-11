Μέλη της Αστυνομίας διενήργησαν σήμερα έρευνα δυνάμει δικαστικού εντάλματος σε περιφραγμένο περιβόλι 54χρονου στην επαρχία Λάρνακας.

Κατά τη διάρκεια της έρευνας, εντοπίστηκαν τρεις κουβάδες με συνολικά 165 νεκρά άγρια πτηνά, καθώς και μία αυτοσχέδια ηχοπαραγωγική συσκευή και διάφορα άλλα αντικείμενα, τα οποία παραλήφθηκαν ως τεκμήρια.

Σε έρευνα που ακολούθησε στο αυτοκίνητο του 54χρονου, η Αστυνομία εντόπισε τρία μαχαίρια που κατέληγαν σε μυτερή άκρη και ένα ρόπαλο. Ο άνδρας συνελήφθη για αυτόφωρα αδικήματα.

Συνελήφθη επίσης 32χρονος, ο οποίος βρισκόταν στο σημείο, αφού από έρευνα στο αυτοκίνητό του εντοπίστηκαν τρία μαχαίρια που κατέληγαν σε μυτερή άκρη.

Όλα τα αντικείμενα παραλήφθηκαν και κρατήθηκαν ως τεκμήρια, ενώ οι δύο ύποπτοι τέθηκαν υπό κράτηση.

Επιπλέον, τρίτο πρόσωπο ηλικίας 28 ετών που βρισκόταν επίσης στο σημείο συνελήφθη και τέθηκε υπό κράτηση, καθώς διαπιστώθηκε ότι διέμενε παράνομα στο έδαφος της Κυπριακής Δημοκρατίας.

Τις εξετάσεις συνεχίζει ο Αστυνομικός Σταθμός Αραδίπου.