Στη σύλληψη 58χρονου προχώρησε χθες η Αστυνομία, στο πλαίσιο διερεύνησης υπόθεσης που αφορά παράνομη εισαγωγή, κατοχή και κατοχή ναρκωτικών με σκοπό την προμήθεια.

Μέλη της ΥΚΑΝ, στο πλαίσιο της συνεργασίας τους με το Τμήμα Τελωνείων, διενήργησαν έρευνα χθες σε εμπορευματοκιβώτιο που βρισκόταν σε αποθήκη στη Λεμεσό, όπου εντοπίστηκαν και κατασχέθηκαν 150 χάρτινες συσκευασίες με 590 σκευάσματα που περιέχουν κανναβινόλη – CBN (ναρκωτικό τάξεως Α΄) και κανναβιδιόλη – CBD. Επίσης, εντοπίστηκαν και 100 σοκολάτες που περιέχουν κάνναβη.

Στο πλαίσιο διερεύνησης της υπόθεσης εκδόθηκε δικαστικό ένταλμα εναντίον 58χρονου, ο οποίος εντοπίστηκε και συνελήφθη χθες βράδυ, ενώ σήμερα αναμένεται να παρουσιαστεί ενώπιον του Επαρχιακού Δικαστηρίου Λεμεσού, για έκδοση διατάγματος κράτησης.

Η ΥΚΑΝ (Επαρχιακό Κλιμάκιο Λεμεσού) συνεχίζει τις εξετάσεις.