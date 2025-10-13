Οι τρεις συλληφθέντες για την υπόθεση της απαγωγής, του περιορισμού και της εμπορίας ενηλίκου προσώπου, με θύμα 48χρονη από την Ρουμανία, προσάγονται σήμερα σε απευθείας δίκη ενώπιον του Κακουργιοδικείου που θα συνεδριάσει στην Πάφο .

Πρόκειται για 58χρονο και 44χρονη συμπατριώτες της παραπονούμενης και ένα 79χρονο κύπριο, ιδιοκτήτη κέντρου αναψυχής.

Οι τρεις προσήχθηκαν στις 18 Αυγούστου ενώπιον του Επαρχιακού Δικαστηρίου Πάφου με την εκπνοή των διαταγμάτων κράτησης τους και καταχωρήθηκε άμεσα η υπόθεση η οποία παραπέμφθηκε ενώπιον του Κακουργιοδικείου Πάφου .

Σε σχέση με τον 58χρονο ρουμάνο το δικαστήριο διέταξε όπως παραμείνει υπόδικος στο διάστημα αυτό, ενώ στον 79χρονο και την 44χρονη επέβαλε περιοριστικούς όρους.

Η υπόθεση αποκαλύφθηκε μετά από ενημέρωση των αρχών της Ρουμανίας στις Κυπριακές αρχές το Σάββατο 9 Αυγούστου.

Βάσει της ενημέρωσης, 48χρονη υπήκοος της χώρας, η οποία είχε ταξιδέψει στην Κύπρο τις προηγούμενες μέρες μαζί με 58χρονο, πιθανόν να κρατείτο σε ξενοδοχείο της Πάφου παρά την θέληση της και ότι αναμενόταν να ταξιδέψει την ίδια μέρα, με προορισμό την Πολωνία.

Μέλη του Τμήματος Ανιχνεύσεως Εγκλημάτων Πάφου, μετέβηκαν στο ξενοδοχείο για το οποίο δόθηκε η πληροφορία ότι πιθανόν να κρατείτο η 48χρονη, χωρίς ωστόσο αυτή να εντοπιστεί.

Στην συνέχεια της ίδιας μέρας, μέλη της Αστυνομίας ωστόσο, εντόπισαν την 48χρονη στον εξωτερικό χώρο του αεροδρομίου Πάφου, μαζί με τον 58χρονο και αυτή στη θέα των αστυνομικών άρχισε να καλεί σε βοήθεια.

Τα μέλη της δύναμης την προσέγγισαν και αυτή τους ανέφερε ότι αφού αφίχθηκε στην Κύπρο μαζί με τον 58χρονο, πριν πέντε ημέρες, διέμεναν σε ξενοδοχείο της πόλης, όπου ο 58χρονος δεν της επέτρεπε να εξέρχεται χωρίς την συνοδεία του, ενώ σε δύο περιπτώσεις, την μετέφερε σε συγκεκριμένο υποστατικό στη Πάφο, όπου την εξανάγκαζε να συνευρίσκεται με πελάτες του συγκεκριμένου υποστατικού, έναντι πληρωμής.

Στο πλαίσιο διερεύνησης της υπόθεσης, εκδόθηκαν δικαστικά εντάλματα σύλληψης, για τον 58χρονο, τον 79χρονο και την 44χρονη οι οποίοι και συνελήφθησαν τις επόμενες μέρες.