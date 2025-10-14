Σημαντικό αναπτυξιακό έργο με επίκεντρο τη βελτίωση της προσβασιμότητας και της ασφάλειας των λουομένων στην παραλία «ΩΜΕΓΑ» προωθεί το Κοινοτικό Συμβούλιο Πηγαινιών. Με αίτησή του προς τις αρμόδιες Αρχές, το Συμβούλιο αιτείται την κατασκευή σύγχρονων υποδομών, με συνολικό προϋπολογισμό που εκτιμάται στις €800.000.

Το έργο αφορά κρατική γη, με εμβαδόν 22.320 τ.μ., εντός των διοικητικών ορίων της κοινότητας, στην ορεινή και ταυτόχρονα παραθαλάσσια περιοχή της Τηλλυρίας, στην επαρχία Λευκωσίας. Σκοπός είναι η αναβάθμιση της δημόσιας παραλίας «ΩΜΕΓΑ» και η διασφάλιση άνετης και ασφαλούς πρόσβασης για όλους τους πολίτες, περιλαμβανομένων και των ατόμων με αναπηρίες.

Το έργο περιλαμβάνει, μεταξύ άλλων:

● Κατασκευή κλιμακοστασίου και ανελκυστήρα για κάλυψη της υψομετρικής διαφοράς 15-16 μέτρων από τον δρόμο μέχρι την παραλία.

● Δημιουργία πεζογέφυρας με ξύλινο δάπεδο, που θα ενώνει το κλιμακοστάσιο με τον χώρο στάθμευσης.

● Κατασκευή αναψυκτηρίου, δημόσιων τουαλετών και αποδυτηρίων (συμπεριλαμβανομένων χώρων για ΑμεΑ και βρέφη).

● Εγκατάσταση ράμπας για ΑμεΑ με άμεση πρόσβαση στη θάλασσα.

● Υπαίθρια ντους, αποθήκες εξοπλισμού παραλίας, καθώς και χώρο στάθμευσης για οχήματα και ασθενοφόρο.

● Πρόβλεψη για φυτεμένα δώματα και φωτοβολταϊκά πλαίσια για ενίσχυση της ενεργειακής απόδοσης.

Η σχεδίαση του έργου βασίζεται σε αρχές περιβαλλοντικής ευαισθησίας και αισθητικής ένταξης στο φυσικό τοπίο. Σημαντικό μέρος της κατασκευής θα βρίσκεται 5 μέτρα πάνω από τη στάθμη της θάλασσας, ελαχιστοποιώντας τις παρεμβάσεις στην παραλία και αποφεύγοντας προβλήματα υπόγειων υδάτων.

Για τις ενεργειακές του ανάγκες, το έργο θα στηριχθεί κατά κύριο λόγο στο δίκτυο της ΑΗΚ, με ενίσχυση από φωτοβολταϊκά, ενώ για την υδροδότηση θα χρησιμοποιηθεί το δίκτυο της κοινότητας Πηγαινιών.

Αναφορικά με τη διαχείριση των λυμάτων, προβλέπεται η χρήση στεγανών δεξαμενών με μελλοντική σύνδεση στο κεντρικό αποχετευτικό σύστημα.

Η παραλία «ΩΜΕΓΑ», γνωστή για τα καθαρά νερά και το παρθένο φυσικό της περιβάλλον, αποτελεί σημαντικό τουριστικό πόλο για την Τηλλυρία. Η κοινότητα Πηγαινιών, με τη στήριξη της Πολιτείας, επιδιώκει την αναβάθμιση των υποδομών χωρίς να αλλοιώνεται ο φυσικός της χαρακτήρας.

Το χρονοδιάγραμμα εκτέλεσης του έργου προβλέπει έναρξη εντός του 2025 και ολοκλήρωση μέχρι το τέλος του 2026, με διάρκεια υλοποίησης περίπου 18 μήνες.

Η συνολική αναβάθμιση της περιοχής, σε συνδυασμό με το έργο υποδομών στην παραλία, εκτιμάται ότι θα ενισχύσει την προσβασιμότητα, θα τονώσει την τοπική οικονομία και θα ενισχύσει την τουριστική ταυτότητα της κοινότητας Πηγαινιών και της ευρύτερης Τηλλυρίας.