Νέα δεδομένα στην υπόθεση απόπειρας φόνου και του εμπρησμού αυτοκινήτων εταιρείας ενοικιάσεων οχημάτων στην Πύλα στις 14 Αυγούστου, για την οποία είναι υπόδικοι 5 Σύροι, εκ των οποίων και 44χρονος κατάδικος στις κεντρικές φυλακές.

Για την υπόθεση εκείνη είχε συλληφθεί στις 14 Σεπτεμβρίου και 29χρονος Ελληνοκύπριος, ο οποίος φέρεται να είχε τηλεφωνική επικοινωνία με τον κατάδικο λίγο πριν την διάπραξη της εγκληματικής ενέργειας. Στην πορεία και αφότου τέθηκε υπό πενθήμερη κράτηση αφέθηκε ελεύθερος εν αναμονή των εξετάσεων, μεταξύ άλλων, στο κινητό του τηλέφωνο.

Ένα σχεδόν μήνα μετά η Αστυνομία τον συνέλαβε ξανά, αφού στο κινητό του φαίνεται εντοπίστηκαν βίντεο από το κλειστό κύκλωμα του Δικαστηρίου Λάρνακας, που καταγράφουν προσαγωγές συγκεκριμένων υπόπτων, ανάμεσα στους οποίους και του καταδίκου. Το ΤΑΕ Λάρνακας προχώρησε και στη σύλληψη 29χρονης ιδιωτικής φρουρού στο Δικαστήριο Λάρνακας, η οποία φέρεται ως το πρόσωπο που του έστελνε τα επίμαχα βίντεο.

Μέχρι στιγμής παραμένει άγνωστο, ποια ήταν τα κίνητρα των δύο, οι οποίοι οδηγήθηκαν ενώπιον του Επαρχιακού δικαστηρίου Λάρνακας. Ο δικηγόρος της 29χρονης, Χριστόφορος Δημητρίου, είχε θέσει προδικαστικό ζήτημα αφού όπως υποστήριξε η διαδικασία προσωποκράτησης ξεκίνησε αφότου παρήλθαν 24 ώρες από τη σύλληψη της και ως εκ τούτου πρέπει να αφεθεί ελεύθερη.

Το δικαστήριο έπειτα από μισάωρα διακοπή αποφάνθηκε πως πρέπει να αφεθεί ελεύθερη αφού η ύποπτη είχε συλληφθεί στις 11: 25 χθες και οδηγήθηκε ενώπιον του σήμερα τις 11:28. Η διαδικασία συνεχίζεται για τον δεύτερο ύποπτο αφού ο δικηγόρος του έφερε ένσταση στην κράτηση του και αντεξετάζει την ανακρίτρια της υπόθεσης.

Προηγουμένως η ανακριτής της υπόθεσης ανέφερε πως στο κινητό του 29χρονου εντοπίστηκαν τρία βίντεο που λήφθηκαν σε πραγματικό χρόνο από το κλειστό κύκλωμα παρακολούθησης του δικαστηρίου Λάρνακας, το οποίο ελέγχεται από ιδιωτική εταιρεία. Το ένα βίντεο, διάρκειας 5 δευτερολέπτων, λήφθηκε στις 28 Αυγούστου από την κάμερα στο υπόγειο του δικαστηρίου Λάρνακας και απεικόνιζε τη μεταφορά στα κρατητήρια του 44χρονου κατάδικου που φέρεται ως ο εντολέας της εγκληματικής ενέργειας της Πύλας.

Τα άλλα δύο βίντεο διάρκειας 18 και 13 δευτερολέπτων αντίστοιχα λήφθηκαν στις 10 Σεπτεμβρίου και απεικονίζουν το πρώτο μεταφορά άλλου κρατούμενου στα κρατητήρια του δικαστηρίου και το δεύτερο τη μεταφορά του ίδιου σε αίθουσα του δικαστηρίου.

Οι δύο θεωρούνται ύποπτοι για υπόθεση συνομωσίας προς διάπραξη κακουργήματος και πλημμελήματος και αδικήματα κατά παράβαση του περί προστασίας των φυσικών προσώπων έναντι της επεξεργασίας των δεδομένων προσωπικού χαρακτήρα και της ελεύθερης κυκλοφορίας των δεδομένων αυτών.

Όπως λέχθηκε στο δικαστήριο την ώρα που η ύποπτη μεταφερόταν στα κρατητήρια εκκίνησε το κινητό της εξ αποστάσεως και είναι άγνωστο εάν διαγράφηκαν αρχεία. Συνελήφθη, όπως αναφέρθηκε ενώπιον του δικαστηρίου, επειδή φέρεται να εργαζόταν, σύμφωνα με ημερολόγιο που τηρείται, τις ώρες που στάλθηκαν τα βίντεο. Η ίδια φέρεται να ανέφερε προφορικά πως ενδεχομένως να μην εργαζόταν και να υπέγραφε για λογαριασμό της ο υπεύθυνος.

Υπενθυμίζεται πως ο 29χρονος είχε καταδικαστεί για πολύκροτη υπόθεση και ακολούθως μπήκε στο πρόγραμμα προστασίας μαρτύρων. Στην πορεία δύο άτομα από το προσωπικό του περιβάλλον δολοφονήθηκαν εν ψυχρώ, ενώ ο ίδιος κρίθηκε ως αναξιόπιστος μάρτυρας.

Σ’ ότι αφορά στην υπόθεση της Πύλας, που έχει τη σφραγίδα του οργανωμένου εγκλήματος, είναι ορισμένη στις 29 Οκτωβρίου ενώπιον του Επαρχιακού Δικαστηρίου Λάρνακας, ώστε οι 5 Σύροι ν’ απαντήσουν εάν παραδέχονται ή όχι ενοχή στις βαριές κατηγορίες που αντιμετωπίζουν.