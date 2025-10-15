Συνεχίζεται σήμερα, Τετάρτη, η «δίκη» των πέντε Ελληνοκυπρίων ενώπιον του «στρατιωτικού δικαστηρίου» στην κατεχόμενη Λευκωσία. Η ακροαματική διαδικασία είχε προγραμματιστεί κατά την τελευταία δικάσιμο της περασμένης εβδομάδας για τις 11:00 π.μ..

Υπενθυμίζεται ότι στην προηγούμενη συνεδρίαση, ο Τούρκος ειδικός εγκληματολογίας Ισμαήλ Οζκάν, μάρτυρας της υπεράσπισης, αντέκρουσε τους ισχυρισμούς της «κατηγορούσας αρχής» σχετικά με την αδυναμία εντοπισμού δακτυλικών αποτυπωμάτων.

Ο Τούρκος εμπειρογνώμονας αναφέρθηκε επίσης στις ορθές μεθόδους διαχείρισης τεκμηρίων, επισημαίνοντας ότι ένα αντικείμενο όπως η ταυτότητα θα έπρεπε να έχει τοποθετηθεί αμέσως σε σακούλα φύλαξης τεκμηρίων και να προστατευθεί από το φως, ώστε να διασφαλιστεί η ακεραιότητά του για ανάλυση.

Από την πλευρά της, η «κατηγορούσα» αρχή αμφισβήτησε την εγκυρότητα της μαρτυρίας, με το επιχείρημα ότι ο εμπειρογνώμονας δεν εξέτασε ποτέ ταυτότητα της «ελληνοκυπριακής διοίκησης», όπως αποκάλεσε την Κυπριακή Δημοκρατία.

Ο δικηγόρος της «κατηγορούσας αρχής» ισχυρίστηκε ακόμα ότι, λόγω του ότι η επιφάνεια της ταυτότητας είναι μικρή και ενδεχομένως να την άγγιξαν πολλοί άνθρωποι καθιστά «αδύνατη» την ανίχνευση αποτυπωμάτων.

ΚΥΠΕ