Σε κακόβουλη ενέργεια φαίνεται να οφείλεται, σύμφωνα με τις προκαταρκτικές εξετάσεις, η φωτιά που ξέσπασε σε ακατοίκητη οικία στη λεωφόρο Κέννεντι στη Λευκωσία, προκαλώντας συναγερμό στις αρχές. Η υπόθεση βρίσκεται υπό διερεύνηση από το ΤΑΕ Λευκωσίας, το οποίο εξετάζει όλα τα ενδεχόμενα και συλλέγει στοιχεία από τη σκηνή.

Υπενθυμίζεται ότι η πυρκαγιά ξέσπασε χθες το απόγευμα, επεκτάθηκε σε δύο σταθμευμένα οχήματα, προκαλώντας εκτεταμένες υλικές ζημιές, ενώ κατασβέστηκε άμεσα από την Πυροσβεστική Υπηρεσία.

Οι έρευνες συνεχίζονται για να διαπιστωθούν τα ακριβή αίτια και οι συνθήκες εκδήλωσης της φωτιάς.