Η μετακίνηση των τυφλών της ελεύθερης επαρχίας Αμμοχώστου, προς τη Λευκωσία και τη Σχολή Τυφλών διεξάγεται με μικρό λεωφορείο τύπου minibus, κάτι που κάνει τη διαδρομή των ευάλωτων αυτών συνανθρώπων μας, ανυπόφορη.

Μιλώντας στο Σίγμα, ο πρόεδρος της Παγκύπριας Οργάνωσης Τυφλών (ΠΟΤ) κ. Χριστάκης Νικολαΐδης, αποκάλυψε ότι ένας άνθρωπος τραυματίστηκε, προσπαθώντας να πάρει αυτό το λεωφορείο και να έρθει στη Λευκωσία, στη Σχολή Τυφλών.

«Ευτυχώς δεν ήταν σοβαρό, ωστόσο χρειάστηκε κάποιες εβδομάδες για να επανέλθει», είπε ο κ. Νικολαΐδης, ο οποίος εξέφρασε σφοδρά παράπονα προς την Πολιτεία, για την αδιαφορία απέναντι σε αυτή την κατηγορία ανθρώπων.

Όπως εξήγησε, πολλοί τυφλοί από όλη την Κύπρο, διανύουν μεγάλες αποστάσεις, ούτως ώστε να έρθουν στη Λευκωσία. Την ελεύθερη επαρχία Αμμοχώστου, εξυπηρετεί ένα minibus, το οποίο περνάει από πολλά χωριά, χαρακτηρίζοντας τη διαδρομή ως απελπιστική.

«Κάποιοι νομίζουν ότι αυτά είναι λεπτομέρειες», είπε ο κ. Νικολαϊδης. Το λεωφορείο έχει μικρή πόρτα και μικρά σκαλοπάτια και οι τυφλοί πρέπει να πιεστούν για να μπουν μέσα. Επίσης είπε ότι «κάποιοι κάθονται με τα πόδια στον διάδρομο», διότι δεν υπάρχει χώρος.

Ο Πρόεδρος της ΠΟΤ, είπε ότι έχουν κάνει πάρα πολλές ενέργειες για να αλλάξει αυτή η κατάσταση, ωστόσο «δεν ενδιαφέρεται κανένας, για να μας ακούσει», είπε. «Θα μπορούσε απλά να αντικατασταθεί αυτό το λεωφορείο» είπε ο κ. Νικολαϊδης, προσθέτοντας ότι έχει σταλεί επιστολή και στην Σχολή Τυφλών.