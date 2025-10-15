Συναγερμός χτύπησε πριν από λίγος σε Πυροσβεστική και Αστυνομία, καθώς ένα όχημα που κινούνταν στον αυτοκινητόδρομο τυλίχθηκε στις φλόγες.

Σύμφωνα με πληροφορίες του philenews, το όχημα είχε κατεύθυνση από Λεμεσό προς Λευκωσία και ακινητοποιήθηκε από τη φωτιά στο ύψος του ζυγιστικού σταθμού στα Λατσιά.

Στο σημείο έσπευσαν για κατάσβεση δύο πυροσβεστικά οχήματα.

Οι οδηγοί καλούνται να είναι ιδιαίτερα προσεκτικοί, να κρατούν αποστάσεις από τα προπορευόμενα οχήματα καθώς και χαμηλή ταχύτητα.

Φωτογραφίες Αντώνης Αντωνίου