Ένα μνημειώδες έργο για την κυπριακή φύση έρχεται να εμπλουτίσει τη βιβλιογραφία του τόπου μας. Ο φυσιοδίφης, συγγραφέας και φωτογράφος άγριας ζωής Γιώργος Κωνσταντίνου παρουσιάζει το τετράτομο βιβλίο «Τα Πουλιά της Κύπρου», το οποίο αποτελεί καρπό 17 ετών πτηνοπαρατήρησης και οκτώ ετών συγγραφικής προσπάθειας.

Κάθε τόμος, περίπου 300 σελίδων, περιλαμβάνει με επιστημονική τεκμηρίωση και προσωπική εμπειρία πληροφορίες για σχεδόν όλα τα είδη που έχουν καταγραφεί στο νησί μας μέχρι σήμερα, οδηγίες για τις καλύτερες περιοχές παρατήρησης, αναλυτικό κατάλογο πουλιών της Κύπρου, καθώς και 2.237 μοναδικές φωτογραφίες που αποτυπώνουν την ομορφιά της ορνιθοπανίδας. Το έργο αυτό δεν είναι απλώς μια έκδοση, αλλά μια γέφυρα γνώσης και αγάπης για τη φύση, όπως σημειώνει και ο ίδιος:

«Κανείς δεν μπορεί να αγαπήσει και να προστατεύσει κάτι, αν δεν το γνωρίσει πρώτα».

Η πορεία στη βιοποικιλότητα

Ο Γιώργος Κωνσταντίνου είναι πρόεδρος του Συνδέσμου Προστασίας Φυσικής Κληρονομιάς και Βιοποικιλότητας της Κύπρου και έχει πλούσιο έργο στον τομέα της έρευνας. Στο ενεργητικό του συγκαταλέγονται νέες επιστημονικές ανακαλύψεις για την προϊστορική και σύγχρονη βιοποικιλότητα, όπως η ταυτοποίηση νέου είδους προϊστορικού ελέφαντα στην Κύπρο, η αναφορά νέων εντόμων, κογχυλιών και θαλάσσιων οργανισμών, καθώς και η επιβεβαίωση ύπαρξης νέου θηλαστικού που αύξησε τον αριθμό των θηλαστικών του νησιού από 30 σε 31.

Δύο νέα είδη μάλιστα φέρουν το όνομά του: το απολίθωμα γαστερόποδου Bela konstantinoui και το ισόποδο Armadillo konstantinoui.

Δράση, εκπαίδευση και ενημέρωση

Παράλληλα, δραστηριοποιείται έντονα στη διάδοση της γνώσης. Έχει δώσει πολλές διαλέξεις σε σχολεία, πανεπιστήμια και οργανωμένα σύνολα, ενώ έχει συμμετάσχει σε ευρωπαϊκά προγράμματα και συνεργαστεί με το Πανεπιστήμιο Κύπρου και ξένους επιστήμονες.

Τα θέματα βιοποικιλότητας που παρουσιάζει σε ραδιοφωνικούς και τηλεοπτικούς σταθμούς τον καθιστούν αναγνωρίσιμο στο ευρύ κοινό, ενώ έχει υπογράψει αμέτρητες δημοσιεύσεις σε εφημερίδες και πολλά επιστημονικά άρθρα σε διεθνή περιοδικά.

Ένα έργο για τις επόμενες γενιές

Το βιβλίο «Τα Πουλιά της Κύπρου» αποτελεί ένα πολύτιμο απόσταγμα γνώσης και αγάπης για τη φύση. Δεν είναι απλώς ένας οδηγός αναγνώρισης, αλλά ένα έργο ζωής που φιλοδοξεί να εμπνεύσει τις σημερινές και μελλοντικές γενιές να γνωρίσουν, να αγαπήσουν και να προστατεύσουν τον φυσικό πλούτο του τόπου μας.

Το βιβλίο θα εκδοθεί σύντομα και στην αγγλική γλώσσα. Ενώ πολύ σύντομα θα εκδώσει ακόμα ένα βιβλίο με τίτλο «ερπετά και αμφίβια της Κύπρου».

📌 Όσοι ενδιαφέρονται να το προμηθευτούν, μπορούν να επικοινωνήσουν με τον συγγραφέα στο τηλέφωνο 96376823. Email – fanigeorge@hotmail.com