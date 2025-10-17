Συνολικά έσοδα πέραν του €1 δισ. καταγράφονται την περίοδο 2006-2025 από «Τέλος Παραχώρησης» των αεροδρομίων, το οποίο εισπράττει η κυβέρνηση στο πλαίσιο της συμφωνίας με τη διαχειρίστρια εταιρεία HERMES.

Μόνο την τρέχουσα χρονιά οι εισπράξεις αναμένεται να ξεπεράσουν τα €90εκατ. (αύξηση 7% σε σχέση με το 2024). Τα πιο πάνω στοιχεία περιλαμβάνονται στον προϋπολογισμό του υπουργείου Μεταφορών τον οποίον καταθέτει στις 9.15πμ ο ίδιος ο υπουργός κ. Αλέξης Βαφεάδης ενώπιον της Κοινοβουλευτικής Επιτροπής Οικονομικών.

Ο προϋπολογισμός του υπουργείου θεωρείται μαμούθ για τα δεδομένα της Κύπρου, αν ληφθεί υπόψιν πως αγγίζει το €1,61 δισ. για το έτος 2026.

Στον προϋπολογισμό περιλαμβάνεται κονδύλι €1,05 δισ. του ιδίου του υπουργείου καθώς και έργα €556 εκατ. Άλλων υπουργείων που εκτελούνται μέσω του υπουργείου Μεταφορών.

Όπως εξηγεί ο υπουργός, υπό εξέλιξη βρίσκονται έργα ύψους €539 εκατ. του ιδίου του υπουργείου και έργα €273 εκατ. άλλων υπουργείων (σύνολο €812 εκατ). Παράλληλα, υπό προκήρυξη βρίσκονται έργα €272 εκατ. του υπουργείου και έργα €275 εκατ. άλλων υπουργείων (σύνολο €547 εκατ).

Τα προς υπογραφή έργα του υπουργείου Μεταφορών (τους επόμενους 12 μήνες) ανέρχονται σε €244 εκατ. ενώ θα υπογραφούν και έργα άλλων υπουργείων ύψους €8 εκατ. (σύνολο €252 εκατ).

Για τις οδικές μεταφορές θα διατεθεί κονδύλι €111.956.277 και για τα Δημόσια Έργα €97.992.093 ενώ σε άλλα τμήματα θα διατεθούν μικρότερα ποσά.

Χωρητικότητα για 17,5 εκατομμύρια επιβάτες

Όσον αφορά τα έργα στα αεροδρόμια, ο κ. Βαφεάδης αναφέρει ότι:

Με την ολοκλήρωση της Φάσης Β’, η χωρητικότητα του αεροδρομίου Λάρνακας θα φθάσει τα 12,4 εκατομμύρια επιβάτες το χρόνο ενώ του αεροδρομίου Πάφου τα 5 εκατομμύρια επιβάτες, κάτι που θα επιτρέψει την απρόσκοπτη ανάπτυξη της αεροπορικής κίνησης στις επόμενες δεκαετίες, με όλα τα οφέλη που αυτό συνεπάγεται για την οικονομία του.

Αεροδρόμιο Λάρνακας: Έργα σε συνολικό εμβαδόν 20.000 τ.μ. συμπεριλαμβανομένης νέας πτέρυγας με πύλες αναχωρήσεων/αφίξεων, συνδεδεμένη με κυρίως κτήριο. Προσθήκη ιμάντων παραλαβής αποσκευών, νέος χώρος διεκπεραίωσης διαβατηριακών ελέγχων και ελέγχων ασφαλείας, επέκταση εμπορικής περιοχής και αύξηση θέσεων στάθμευσης αεροσκαφών.

Αεροδρόμιο Πάφου: Υλοποίηση έργων με αύξηση κατά περίπου 30% της χωρητικότητας τερματικού του αεροδρομίου, προς βελτίωση της εμπειρίας των επιβατών και αύξηση της αποδοτικότητας των ελέγχων και διαδικασιών. Παράλληλη επέκταση νότιου παράλληλου τροχόδρομου προς ενίσχυση της επιχειρησιακής ευελιξίας του αεροδρομίου.

Σύνδεση κοινοτήτων με τα αστικά κέντρα

Σχετικά τη σύνδεση ορεινών και ημιορεινών περιοχών με τα αστικά κέντρα, ο κ. Βαφεάδης καταγράφει τα ακόλουθα έργα:

Περιμετρικός Αυτοκινητόδρομος Λευκωσίας Φάση Β3 €35,6 εκ. και Φάση Γ €113,05 εκ.

Αυτοκινητόδρομος Λεμεσού – Σαϊττά Κατασκευή Φάσης Α2 €83,3εκ.​ Ημ. Έναρξης: δ’ τρίμηνο 2026, Αναμενόμενη Δαπάνη 2026: € 8,3 εκ, Αναμενόμενη. Διαρκ. Ολοκλήρωσης: 3 έτη

Μελέτη – Κατασκευή τμήματος Δένεια – Ακάκι – Αστρομερίτη €129,7εκ.​

Aυτοκινητόδρομος Αστρομερίτη – Ευρύχου €88,6εκ.​ Ημ. Έναρξης: 21/10/2022, Αναμενόμενη Δαπάνη 2026 €5.000.000, Αναμενόμενη. Ημ. Ολοκλήρωσης: Αρχές 2026​

Κατασκευή Αυτοκινητοδρόμου Λευκωσίας – Παλαιχωρίου €77,6εκ. Ημ. Έναρξης: 13/3/2023, Αναμενόμενη Δαπάνη 2026 €13.000.000​, Αναμενόμενη Ημ. Ολοκλήρωσης: 12/9/2026​

Άλλες πρόνοιες του προϋπολογισμού

Διαχείριση της κυκλοφοριακής συμφόρησης

1. Συμπλήρωση Οδικού Δικτύου

2. Βελτίωση Απόδοσης Οδικού Δικτύου

3. Σχέδιο Βιώσιμης Αστικής Κινητικότητας (ΣΒΑΚ)

4. Δημόσιες Επιβατικές Μεταφορές (ΔΕΜ)

Συμπλήρωση οδικού δικτύου

1. Περιμετρικός Αυτοκινητόδρομος Λευκωσίας Φάση Β3

Ημ. Έναρξης: 28/7/2025 Αναμενόμενη Δαπάνη 2026: €35,6εκ.

Αναμενόμενη. Διαρκ. Ολοκλήρωσης: 36 μήνες

2. Περιμετρικός Αυτοκινητόδρομος Λευκωσίας Φάση Γ΄ €113,05εκ.

Ημ. Έναρξης: α’ τρίμηνο 2026 Αναμενόμενη Δαπάνη 2026: 11,5 εκ.

Αναμενόμενη. Διαρκ. Ολοκλήρωσης: 40 μήνες

3. Μελέτη – Κατασκευή τμήματος Δένεια – Ακάκι – Αστρομερίτη €129,7εκ.

Ημ. Έναρξης: α’ τρίμηνο 2026 , Αναμενόμενη Δαπάνη 2026: €7,7 εκ.

Αναμενόμενη. Διαρκ. Ολοκλήρωσης: 3,5 έτη

2. Δημιουργία Πρόσβασης Νέας Λήδρας από τον κόμβο του Μεγ. Αλεξάνδρου €2,3εκ.

Δημόσιες επιβατικές μεταφορές

Προϋπολογισμός Συμβάσεων €87.7 εκ. (το χρόνο)

Χιλιόμετρα Υπηρεσίας ≈ 40 εκ χιλιόμετρα, συνεχείς αυξήσεις σε χιλιόμετρα για κάλυψη νέων αναγκών που παρουσιάζονται

Υπηρεσία «Pame Express» με μέσο όρο 10.000 επιβάτες ανά μήνα. Επέκταση προς Βουλή των Αντιπροσώπων και Δικαστήρια.

Αύξηση Υπηρεσίας Door to Door από 27 (2024) σε 29 σχολεία (2025). (1050 μαθητές ανά διαδρομή και 55 λεωφορεία)

Αναβάθμιση δημοσίων επιβατικών μεταφορών

– Εγκατάσταση νέων στεγάστρων και στάσεων λεωφορείων και αναβάθμιση υφιστάμενων €43,6εκ.

Ημ. Έναρξης: 16/10/2023, Αναμενόμενη. Ημερ. Ολοκλήρωσης: 16/10/2028 (με 10 επιπρόσθετα χρόνια συντήρησης)

-Μείωση μαθητικών κομίστρων από €80 σε €30 ετησίως

-50% επιχορήγηση κομίστρων ηλικιωμένων με έκδοση motion card

-Δωρεάν επιβατικές μετακινήσεις για χαμηλοσυνταξιούχους με έκδοση motion card

-Αυξημένος τεχνικός έλεγχος

-Λεωφορειολωρίδες και λωρίδες υψηλής πυκνότητας

-Εφαρμογή για ενημέρωση επιβατών