Η Επαρχιακή Διοίκηση Αμμοχώστου εκφράζει έντονη αντίθεση στην δημοσιοποίηση των μέσων όρων αξιολόγησης δημοσίων λειτουργών, μετά την παρουσίαση της Ετήσιας Έκθεσης της Επιτροπής Δημόσιας Υπηρεσίας (ΕΔΥ) 2024, και προειδοποιεί ότι ο τρόπος με τον οποίο έγιναν γνωστά τα δεδομένα «δεν συμβάλλει στη διαφάνεια, αλλά αντιθέτως υπονομεύει το κύρος της δημόσιας υπηρεσίας».

Στην ανακοίνωσή της, η Επαρχιακή Διοίκηση αναφέρει ότι η αναφορά της ΕΔΥ στις υψηλές βαθμολογίες συγκεκριμένων υπηρεσιών, μεταξύ αυτών και της Επαρχιακής Διοίκησης Αμμοχώστου, όπου όλοι οι λειτουργοί βαθμολογήθηκαν με 10/10, προκάλεσε ποικίλες αντιδράσεις και έντονη, πολλές φορές απαξιωτική, κριτική.

Κατά την Επαρχιακή Διοίκηση, «η δημόσια στοχοποίηση συγκεκριμένων φορέων ή υπαλλήλων, μετατοπίζει τη συζήτηση από τα ουσιαστικά προβλήματα, όπως είναι οι πελατειακές σχέσεις, το έλλειμμα εμπιστοσύνης και η ανάγκη για πραγματική αξιοκρατία στη δημόσια διοίκηση». Η πρακτική του «name and shame», προστίθεται, εγείρει «σοβαρά ζητήματα θεσμικής δεοντολογίας και σεβασμού προς τους δημόσιους λειτουργούς».

Η ΕΔ Αμμοχώστου αναγνωρίζει ότι η ΕΔΥ επικαλέστηκε σχετικές διατάξεις των Κανονισμών για τη δημοσίευση στατιστικών στοιχείων, αλλά υποστηρίζει ότι «η νομοθεσία σκοπό έχει την υποβολή εισηγήσεων βελτίωσης και όχι τη δημόσια στοχοποίηση».

Ειδικότερα, η ανακοίνωση υπενθυμίζει ότι οι Κανονισμοί (Περί Δημόσιας Υπηρεσίας — Αξιολόγηση Υπαλλήλων) ορίζουν πως η αξιολόγηση πρέπει να είναι «συγκριτική και να βασίζεται στην απόδοση των υπαλλήλων σε σχέση με συναδέλφους τους που είναι συνυποψήφιοι για προαγωγή». Ωστόσο, επισημαίνεται ότι το προσωπικό της Επαρχιακής Διοίκησης Αμμοχώστου ανήκει στην κατηγορία του εναλλάξιμου προσωπικού, το οποίο εκτελεί παρόμοια καθήκοντα με συναδέλφους σε άλλα υπουργεία υπό εντελώς διαφορετικές συνθήκες και άρα «η σύγκριση της απόδοσής τους δεν είναι εφικτή».

Η Επαρχιακή Διοίκηση ξεκαθαρίζει ότι «ασφαλώς και οι λειτουργοί … δεν είναι στο σύνολό τους εξαίρετοι» και αναγνωρίζει ότι υπάρχουν «προτερήματα και αρετές αλλά και αδυναμίες και ελλείψεις». Ωστόσο τονίζει πως, εφόσον δεν ήταν δυνατό να αξιολογηθούν συγκριτικά με τους συνυποψήφιους σε διαδικασίες προαγωγής, «αυτοί δεν μπορούσε παρά να αξιολογηθούν με βαθμό 10/10» ώστε να μη υποστούν δυσμενείς συνέπειες στο σύστημα αξιολογήσεων, το οποίο χαρακτηρίζει «ακατάλληλο και ανεφάρμοστο».

Η ανακοίνωση επισημαίνει επίσης ότι οι λειτουργοί της Επαρχιακής Διοίκησης Αμμοχώστου υπέστησαν αρνητικές συνέπειες σε διαδικασίες προαγωγής που ακολούθησαν τις αξιολογήσεις του 2023, έτος για το οποίο ο μέσος όρος αξιολογήσεων ήταν περίπου 1/10 χαμηλότερος από τον μέσο όρο άλλων υπηρεσιών και κάτω από τον συνολικό μέσο όρο.

Παράλληλα, η ΕΔ Αμμοχώστου καταγράφει την κριτική της ΕΔΥ, η οποία χαρακτήρισε τη στάση αυτή ως παραβίαση «του γράμματος και του πνεύματος» του συστήματος. Η τοπική διοίκηση αντιτείνει ότι το ίδιο το σύστημα δεν διασφαλίζει την κοινή και αντικειμενική βάση αξιολόγησης, καθώς εξαρτάται από την υποκειμενική κρίση διαφορετικών αξιολογητών σε διαφορετικά εργασιακά περιβάλλοντα και γι’ αυτό προτείνει αλλαγές με στόχο τη δικαιοσύνη και την αξιοκρατία.

Ως εναλλακτική προσέγγιση, η Επαρχιακή Διοίκηση προτείνει τη χρήση στατιστικών μεθόδων, όπως η κανονικοποίηση ή η τυποποίηση των βαθμολογιών, ώστε να καθίσταται εφικτή, στο μέτρο του δυνατού, η αντικειμενική σύγκριση υπαλλήλων που υπηρετούν σε διαφορετικές υπηρεσίες. Υπογραμμίζει ότι η διεθνής πρακτική σε κράτη-μέλη της Ε.Ε. και σε θεσμούς της ίδιας της Ένωσης θα μπορούσε να αποτελέσει οδηγό για ένα λειτουργικό σύστημα αξιολόγησης.

Κλείνοντας, η Επαρχιακή Διοίκηση δηλώνει ότι «επιδιώκει όχι να αντιπαρατεθεί, αλλά να συμβάλει στη βελτίωση ενός θεσμικού εργαλείου που αφορά το σύνολο της δημόσιας υπηρεσίας» και καλεί τη δημοσιοποίηση να αποτελέσει «αφετηρία για μια σοβαρή και τεκμηριωμένη αναθεώρηση του τρόπου αξιολόγησης, με γνώμονα τη δικαιοσύνη, την αντικειμενικότητα και την εμπιστοσύνη στους ανθρώπους που υπηρετούν το κράτος».

ΚΥΠΕ