Αλλαγή εκ νέου του πλαισίου για τις διατμηματικές προαγωγές επιχειρεί η ΠΑΣΥΔΥ, σε μια προσπάθεια να επέλθουν βελτιώσεις στο γενικότερο σύστημα, καθώς όπως φαίνεται η επαναφορά από φέτος του αυστηρού πλαισίου, όπως αυτό εγκρίθηκε στη μεταρρύθμιση της Δημόσιας Υπηρεσίας, προκαλεί έντονη ανησυχία τους δημοσίους υπαλλήλους.

Με τη διατμηματική προαγωγή μπορεί ένας εργαζόμενος από μια υπηρεσία ή υπουργείο να διεκδικήσει προαγωγή στην κλίμακα Α13 σε άλλη υπηρεσία και άλλο υπουργείο.

Όσοι διεκδικούν θέσεις από την κλίμακα Α13 και πάνω περνούν από εξετάσεις, όπως τεστ ικανοτήτων, γραπτές εξετάσεις στα Εξεταστικά Κέντρα και στη συνέχεια περνούν από προφορική εξέταση από την ΕΔΥ.

Ανακατανομή κριτηρίων

Μεταξύ άλλων, η συντεχνία των κυβερνητικών υπαλλήλων ζητά αλλαγές στα κριτήρια, στη μοριοδότηση και τη βαρύτητα που θα έχει στη γενική βαθμολογία των εργαζόμενων. Ουσιαστικά, η ΠΑΣΥΔΥ προτείνει να έχει μεγαλύτερη βαρύτητα η πρόσθετη υπηρεσία του υποψηφίου και να μειωθούν η αξιολόγηση της απόδοσης του εργαζόμενου, καθώς και η σύσταση του προϊστάμενου του τμήματος.

Το θέμα τέθηκε πρόσφατα κατά τη συνεδρία της Μικτής Επιτροπής Προσωπικού, ενώ η ΠΑΣΥΔΥ προώθησε και σχετική επιστολή προς το Υπουργείου Οικονομικών. Συγκεκριμένα, για τις θέσεις προαγωγής η συντεχνία προτείνει όπως η πρόσθετη υπηρεσία να προσμετρά μέχρι 50 μονάδες μη επιστημονικής δομής και 40 μονάδες για επιστημονικές θέσεις (τώρα είναι μηδέν), να μην λαμβάνεται υπόψη η πρόσθετη πείρα, να μειωθεί στις 35 μονάδες αντί 45 που είναι σήμερα η αξιολόγηση της απόδοσης, ενώ η σύσταση του προϊστάμενου του τμήματος να έχει μέγιστη βαρύτητα 5 μονάδες, αντί 15. Αξίζει να σημειωθεί πως παραμένουν στα ίδια επίπεδα η μοριόδοτηση για τα πρόσθετα προσόντα (10 μονάδες).

Ο Γενικός Γραμματέας της ΠΑΣΥΔΥ Στράτης Ματθαίου με επιστολή που έστειλε προς τον Γενικό Διευθυντή του υπουργείου Οικονομικών Ανδρέα Ζαχαριάδη, σημειώνει πως σε κάποια σημεία εντοπίζονται αδυναμίες, οι οποίες χρήζουν βελτίωσης.

Η σύσταση προϊσταμένου

Σε σχέση με το κριτήριο που αφορά τη σύσταση του οικείου προϊσταμένου, που μοριοδοτείται από 0 μέχρι 15 μονάδες, ο κ. Ματθαίου εκφράζει τον προβληματισμό του, καθώς, όπως υποστηρίζει, η βαθμολογία του προϊσταμένου στερείται τεκμηρίωσης και δεν στοιχειοθετείται στη βάση κριτηρίων. «Η απουσία από τη σχετική νομοθεσία απαίτησης για αιτιολόγηση της βαθμολογίας που αποδίδεται, στη βάση σαφών αντικειμενικών και αξιοκρατικών κριτηρίων, καθιστά την οποία απόφαση της ΕΔΥ διάτρητη και επιρρεπή σε προσφυγές» προσθέτει.

Παράλληλα, σημειώνει πως η ανάγκη για τεκμηρίωση της σύστασης προϊσταμένου, ειδικά για τις περιπτώσεις χαμηλής βαθμολογίας, πηγάζει από τον νόμο περί των Γενικών Αρχών Διοικητικού Δικαίου. «Έχει παρατηρηθεί πως σε ορισμένες περιπτώσεις η σύσταση που δίνεται από τον προϊστάμενο στην ΕΔΥ ουδόλως συνάδει με τη βαθμολογία που αποδόθηκε στον υπάλληλο στις υπηρεσιακές του εκθέσεις, στη διαμόρφωση των οποίων συμμετέχει και ο προϊστάμενος. Είτε, δηλαδή, η βαθμολογία που δίνεται ως σύσταση από τον προϊστάμενο είναι πολύ ψηλή σε σχέση με τη βαθμολόγηση του υποψηφίου στις ετήσιες υπηρεσιακές εκθέσεις, είτε συμβαίνει το αντίθετο» συμπληρώνει.

Υποδεικνύει, επίσης, πως, σε περίπτωση ισοβαθμίας μεταξύ υποψηφίων, η σύσταση του προϊστάμενου έχει καθοριστικό ρόλο. Η ΠΑΣΥΔΥ θεωρεί πως χρήζει αναθεώρησης η σύσταση του προϊστάμενου, η οποία να μειωθεί από 0 μέχρι 5 μονάδες ή να αποδοθεί σε απόλυτο βαθμό 5 χωρίς διαβάθμιση. «Στη δεύτερη περίπτωση, ο προϊστάμενος θα βαθμολογεί με το απόλυτο 5 μόνο τον υποψήφιο που θεωρεί πιο κατάλληλο για προαγωγή» σημειώνει.

Στην υπηρεσία επιπλέον μονάδες

Αναφορικά με το κριτήριο της πρόσθετης πείρας, ο κ. Ματθαίου προτείνει όπως αφαιρεθούν δέκα μονάδες από τη σύσταση του προϊστάμενου και να μεταφερθούν σε νέο κριτήριο που αφορά την πρόσθετη υπηρεσία.

«Στο κριτήριο πρόσθετη υπηρεσία θα μοριοδοτείται η σχετική υπηρεσία πέραν της ελάχιστα απαιτούμενης από το Σχέδιο Υπηρεσίας που ο υπάλληλος έχει στη δημόσια υπηρεσία, είτε σε μόνιμη θέση, είτε ως αορίστου ή ορισμένου διαρκείας» τονίζει.

Οι ευνοημένοι και οι αδικημένοι

Σε σχέση με την αξιολόγηση της απόδοσης των εργαζόμενων με βάση τις υπηρεσιακές εκθέσεις, η βαρύτητα θα πρέπει να μειωθεί για την αντιμετωπιστούν οι προβληματισμοί, καθώς κάποιοι εργαζόμενοι ευνοούνται περισσότερο από τις υπηρεσιακές εκθέσεις και κάποιοι άλλοι αδικούνται, όπως επισημαίνει, λόγω της αυστηρής βαθμολογίας από τους αξιολογήτες.

Η ΠΑΣΥΔΥ θεωρεί πως οι προτάσεις της θα αποτελέσουν βάση ως συζήτηση, ενώ κατά τη συνεδρία της ΜΕΠ το υπουργείο δεσμεύθηκε τις εξετάσει και θα μεταφέρει τις θέσεις του στην επόμενη συνάντηση.