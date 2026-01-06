Αρχή με 20 ημέρες θα κάνει φέτος ο θεσμός της τηλεργασίας στο Δημόσιο. Το Υπουργικό Συμβούλιο με απόφαση του καθόρισε τον αριθμό των ημερών κατά τις οποίες οι δημόσιοι υπάλληλοι θα τηλεργάζονται αλλά το πότε θα τεθεί σε εφαρμογή η νέα μορφή εργασίας.

Σύμφωνα με πληροφορίες του «Φ», ο αριθμός των 20 εργάσιμων ημερών τηλεργασίας θα ισχύει για φέτος, έτσι ώστε το μέτρο να εφαρμοστεί σταδιακά και η μετάβαση να είναι ομαλή τόσο για τους εργαζόμενους, όσο και για τους πολίτες. Δεν αποκλείεται τα επόμενα χρόνια ο αριθμός των ημερών τηλεργασίας στο Δημόσιο να αυξηθεί.

Η απόδοση που θα έχει ο νέος θεσμός, η παραγωγικότητα των εργαζόμενων αλλά και ο αντίκτυπος που θα έχει στους πολίτες θα αποτελέσουν τους βασικούς παράγοντες καθορισμού των αριθμών των ημερών της τηλεργασίας τα επόμενα χρόνια.

Αρμόδια πηγή ανέφερε στον «Φ» πως οι προϊστάμενοι των τμημάτων, ανάλογα με τις ανάγκες που θα έχουν οι υπηρεσίες θα αποφασίζουν εάν κάποιος εργαζόμενος θα εργάζεται με τη μέθοδο της τηλεργασίας αλλά και για τον τρόπο κατανομής των ημερών κατά τις οποίες θα τηλεργάζονται οι εργαζόμενοι.

Ουσιαστικά, με τις 20 ημέρες τηλεργασίας για το 2026 αντιστοιχούν λιγότερο από δύο ημέρες τον μήνα. Παράλληλα, το Υπουργικό Συμβούλιο αποφάσισε το μέτρο να τεθεί σε εφαρμογή τον ερχόμενο Απρίλιο, έτσι ώστε οι εργαζόμενοι να τύχουν την ανάλογης εκπαίδευσης και ταυτόχρονα να τους παραχωρηθεί ο απαιτούμενος εξοπλισμός για να μπορούν να εργάζονται με τη μέθοδο της τηλεργασίας.

Συγκεκριμένα οι δημόσιοι υπάλληλοι που θα τηλεργάζονται θα πρέπει να διαθέτουν στον χώρο τηλεργασίας γρήγορη και ασφαλή σύνδεση στο διαδίκτυο και υπηρεσιακό φορητό υπολογιστή, ο οποίος θα είναι συνδεδεμένος με το υπηρεσιακό του τηλέφωνο και το σύστημα αυτοματοποίησης γραφείο. Οι εργαζόμενοι μπορούν να εργάζονται με τηλεργασία μόνο από την κατοικία τους ή τον χώρο διαμονής τους. Τις επόμενες ημέρες αναμένεται να κυκλοφορήσει και σχετική εγκύκλιο το Τμήμα Δημόσιας Διοίκησης και Προσωπικού (ΤΔΔΠ) μέσω της οποίας θα δίνονται οι κατευθυντήριες γραμμές και οδηγίες προς τους προϊστάμενους και στους εργαζόμενους για τον τρόπο εφαρμογής της τηλεργασίας.

Η τηλεργασία εντάσσεται στις ευέλικτες μορφές εργασίες που περιλαμβάνουν και το ευέλικτο ωράριο εργασίας καθώς και τη μειωμένο απασχόληση για συγκεκριμένες κατηγορίες εργαζόμενους. Με την επέκταση των ευέλικτων μορφών εργασίας, εκτιμάται πως θα υπάρξει συμφιλίωση οικογενειακής και επαγγελματικής ζωής καθώς και βελτίωση της αποδοτικότητας της δημόσιας υπηρεσίας.

Το ευέλικτο ωράριο εργασίας επεκτείνεται από μιάμιση ώρα σε δύο ώρες, ώστε το νέο ωράριο προσέλευσης να διαμορφώνεται μεταξύ 7:00 και 9:00 το πρωί. Η αποχώρηση θα κυμαίνεται αντίστοιχα από τις 2:30 μέχρι τις 4:30 το απόγευμα. Το ευέλικτο ωράριο εργασίας τέθηκε σε εφαρμογή από την πρώτη του χρόνου. Σε σχέση με το μειωμένο ωράριο κατά δύο ώρες, η σχετική εγκύκλιος θα ξεκαθαρίζει τις πρόνοιες του νέου μέτρου, τους δικαιούχους αλλά και τη μείωση των απολαβών.

Ως γνωστό, τη μειωμένη απασχόληση μπορούν να αξιοποίησουν γονείς παιδιών έως 15 ετών, που καλύπτονται από τον νόμο περί Αδειών (Πατρότητας, Γονική, Φροντίδας, Ανωτέρας Βίας) και Ευέλικτων Ρυθμίσεων Εργασίας για την Ισορροπία μεταξύ Επαγγελματικής και Ιδιωτικής Ζωής, οι φροντιστές ατόμων με σοβαρά προβλήματα υγείας που κατοικούν στο ίδιο νοικοκυριό με τον εργαζόμενο, και υπάλληλοι με αναπηρία ή άλλα σοβαρά προβλήματα υγείας αφού προηγουμένως εξασφαλίσουν ιατρική βεβαίωση.