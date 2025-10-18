Σε συναγερμό τέθηκε η Πυροσβεστική Υπηρεσία σήμερα το πρωί, καθώς ένας 62χρονος τραυματίστηκε στο πόδι ενώ ήταν στο Τρόοδος, με αποτέλεσμα να στηθεί επιχείρηση διάσωσης για να τον απομακρύνουν από την περιοχή.

Σύμφωνα με τον εκπρόσωπο της Πυροσβεστικής, Ανδρέα Κεττή, έγινε ανταπόκριση του Πυροσβεστικού Σταθμού Υπαίθρου Μονιάτη στις 8:11 με ομάδα διάσωσης για βοήθεια στο πλήρωμα της Υπηρεσίας Ασθενοφόρων, στην περιοχή Τροόδους (Χιονίστρα), για μετακίνηση ατόμου (επισκέπτη στη περιοχή ηλικίας 62 χρονών), ο οποίος κατέπεσε σε δασώδη περιοχή και στραμπούλησε το πόδι του.

Έγινε χρήση διασωστικής εξάρτησης προσεγγίστηκε ο τραυματίας και με ειδικό φορείο μεταφοράς, το άτομο μετακινήθηκε με ασφάλεια στο ύψος του δρόμου, και σε απόσταση περίπου 1.100 μέτρα, από επικλινές ορεινό έδαφος, όπου και παραδόθηκε στο πλήρωμα της Υπηρεσίας Ασθενοφόρων.