Δραστικές αλλαγές για τις Κεντρικές Φυλακές έχει δρομολογήσει η κυβέρνηση, μετά τις διαπιστώσεις των διαχρονικών προβλημάτων που ταλανίζουν το σωφρονιστικό ίδρυμα. Σύμφωνα με πληροφορίες του «Φ», οι κινήσεις που θα γίνουν αφορούν σε τρία επίπεδα: Την πάταξη της εγκληματικότητας που εκκολάπτεται στα κελιά, την επίλυση του προβλήματος του υπερπληθυσμού και τις τομές στη διοίκηση.

Σε μια προσπάθεια επίλυσης των διαχρονικών προβλημάτων που υφίστανται στο σωφρονιστικό ίδρυμα, το οποίο στο παρελθόν διαπιστώθηκε ότι λειτουργεί ως εκκολαπτήριο εγκλήματος, υπήρξε εντατικοποίηση των ελέγχων και αυστηροποίηση των διαδικασιών επιτήρησης στις Κεντρικές Φυλακές, ενέργεια που έφερε τα πρώτα αποτελέσματα. Παρ’ όλο ότι η κατάσταση παραμένει προβληματική, η κυβέρνηση εκτιμά ότι έγιναν βήματα προόδου, που θα βοηθήσουν στην αποτελεσματική διαχείριση της κατάστασης το επόμενο διάστημα.

Σύμφωνα με πληροφορίες μας, δρομολογούνται ενέργειες για τη ριζική αναδόμηση των Κεντρικών Φυλακών σε όλα τα επίπεδα, με στόχο να αντιμετωπιστούν δραστικά μια σειρά από προβλήματα που έχουν να κάνουν με την παράνομη δράση κακοποιών στοιχείων, τον υπερπληθυσμό αλλά και με διοικητικά ζητήματα όπως έλλειψη συνεργασίας, ακόμη και φαινόμενα ανεπάρκειας και διαφθοράς.

Η εμπλοκή καταδίκων ή και υποδίκων σε παράνομες δραστηριότητες που σχετίζονται με το οργανωμένο έγκλημα είναι αποδεδειγμένη, όπως προκύπτει από διάφορες υποθέσεις που βρίσκονται ενώπιον της Δικαιοσύνης, καθώς και από μαρτυρίες και στοιχεία που περιέρχονται σε γνώση των Αρχών. Από το 2023 και μετά εντάθηκαν οι έλεγχοι στις Φυλακές με στόχο να καταγραφούν τα προβλήματα, ώστε να βρεθούν οι απαιτούμενες λύσεις. Έμφαση δόθηκε στον εντοπισμό των κενών ασφαλείας που επέτρεπαν την εισαγωγή στις Κεντρικές Φυλακές κινητών τηλεφώνων και καρτών τηλεφώνων (SIM) που χρησιμοποιούνταν από κατάδικους, κατά κύριο λόγο βαρυποινίτες, για τον σχεδιασμό και την εκτέλεση εγκλημάτων από άτομα εκτός Φυλακών. Εκτός από τα κινητά τηλέφωνα και τις κάρτες SIM, τα ναρκωτικά είναι το υπ’ αριθμόν ένα σε ζήτηση απαγορευμένο προϊόν στις Φυλακές και γι’ αυτό κατάδικοι και υπόδικοι σκαρφίζονται τα πάντα προκειμένου να τα εξασφαλίσουν. Από τις κατά καιρούς έρευνες προκύπτει ότι η μεταφορά απαγορευμένων αντικειμένων ή ουσιών εντός των Φυλακών γίνεται στα επισκεπτήρια από συγγενείς ή και φίλους, ακόμη και από δικηγόρους μερικές φορές, καθώς και από κάποιους δεσμοφύλακες. Προμήθεια ναρκωτικών και τηλεφώνων έγινε κατά τη διάρκεια μεταφοράς κρατουμένων από άλλους χώρους. Έγιναν, επίσης, απόπειρες μεταφοράς ναρκωτικών στις Φυλακές με χρήση drone, ή με μπάλες και κουτιά που ρίχνονταν στην αυλή των Φυλακών από τη Νεκρή Ζώνη. Τα περισσότερα ναρκωτικά, τηλέφωνα και κάρτες SIM εντοπίζονται σε κελιά κρατουμένων, γι’ αυτό και έχουν εντατικοποιηθεί οι έλεγχοι στους χώρους εγκλεισμού.

ΚΙΝΗΤΑ ΤΗΛΕΦΩΝΑ ΚΑΙ ΚΑΡΤΕΣ SIM ΠΟΥ ΚΑΤΑΣΧΕΘΗΚΑΝ ΣΤΙΣ ΚΕΝΤΡΙΚΕΣ ΦΥΛΑΚΕΣ

ΚΙΝΗΤΑ ΤΗΛΕΦΩΝΑ 2023 2024 2025 ΣΥΝΟΛΟ ΚΟΙΝΟΧΡΗΣΤΟΙ ΧΩΡΟΙ 22 15 9 46 ΚΕΛΙΑ 29 46 27 102 ΔΙΚΑΣΤΗΡΙΟ 1 1 0 2 ΜΕ DRONE 2 11 0 13 ΡΙΨΗ ΑΠΟ ΝΕΚΡΗ ΖΩΝΗ 6 15 14 35 ΕΠΙΣΚΕΠΤΗΡΙΟ 0 1 16 17 ΣΥΝΟΛΟ 60 89 66 215