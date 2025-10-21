Εστιατόρια και άλλες επιχειρήσεις στην περιοχή Μακένζι στη Λάρνακα μαγείρευαν τις φορολογικές τους δηλώσεις και το Τμήμα Φορολογίας έκλεινε τα μάτια, υπό την έννοια ότι δεχόταν όσα δηλώνονταν χωρίς έλεγχο, ενώ για εκδηλώσεις με γνωστά ονόματα καλλιτεχνών φαίνεται να μην πληρώθηκε κανονικά ο ΦΠΑ ή και ο Φόρος Εισοδήματος.

Τα πιο πάνω προκύπτουν από Έκθεση της Ελεγκτικής Υπηρεσίας και χαρακτηριστική της κατάστασης που επικρατούσε αλλά και τις υποψίες για φοροδιαφυγή, είναι και η αναφορά ότι δίπλα από το ταμείο εντοπίστηκε (κατά τη διάρκεια ελέγχου) «μαύρο τσαντάκι» με μετρητά και παρουσιάστηκε ως «προσωπικό»).

Δύο χρόνια αργότερα στο πλαίσιο παρακολούθησης της συγκεκριμένης εταιρείας, κατά τη στιγμή εκτύπωσης των ημερήσιων εισπράξεων από την ταμειακή μηχανή, η ώρα 4.45 το πρωί, υπήρξε διακοπή ρεύματος, μόνο στο συγκεκριμένο υποστατικό, και δεν κατέστη δυνατή η εκτύπωσή τους, οπόταν δεν μπορούσε να ασκηθεί ούτε και έλεγχος για σκοπούς φορολογίας. Για την υπό αναφορά εταιρεία την περίοδο 2010-2014 υπήρχαν καταγγελίες και ευρήματα του Τμήματος Φορολογίας για μη έκδοση αποδείξεων. Υποδεικνύεται δε, πως στην όλη υπόθεση έπρεπε να εμπλακεί η Μονάδα Διερευνήσεων Φορολογικής Απάτης (ΜΔΦΑ).

Ο έλεγχος της Ελεγκτικής Υπηρεσίας κάλυψε 11 εταιρείες/επιχειρήσεις που διαχειρίζονται τα κέντρα αναψυχής και εστίασης στην περιοχή Μακένζι και οι παρατηρήσεις αφορούν περίοδο δέκα ετών.

Ο Γενικός Ελεγκτής σε προλογισμό του αναφέρει, πως σε εταιρείες που διοργάνωσαν καλλιτεχνικές εκδηλώσεις, εντοπίστηκε μεγάλος αριθμός συναυλιών (2022-2023) γνωστών τραγουδιστών, χωρίς τις αντίστοιχες αποδόσεις φόρου καλλιτεχνών και ΦΠΑ.

Επίσης γενικά παρατηρήθηκε «χαλαρή» προσέγγιση από μέρους του Τμήματος Φορολογίάς σε σχέση με τις συγκεκριμένες εταιρείες. Ενδεικτικά αναφέρεται παράδειγμα εταιρείας (με 30 καλλιτεχνικές εκδηλώσεις) για την οποία, ελλείψει στοιχείων, ο ΦΠΑ υπολογίστηκε από το Τμήμα Φορολογίας κατ’ εκτίμηση με συντηρητικές παραδοχές (συνειδητά στον υπολογισμό του μέσου όρου συμμετεχόντων) υποεκτιμώντας τις φορολογικές οφειλές της εταιρείας.

Σύμφωνα με πληροφόρηση/στοιχεία που λήφθηκαν από το Τμήμα Φορολογίας, δεν εντοπίστηκαν τα αντίστοιχα, σημαντικά ποσά φόρου καλλιτεχνών για τις εκδηλώσεις που διοργανώθηκαν.

Επίσης παρατηρήθηκε ότι κατά τα έτη 2022 και 2023, διενεργήθηκαν μουσικές εκδηλώσεις και σε άλλα υποστατικά της περιοχής Μακένζι, χωρίς να εντοπιστεί σχετική καταβολή φόρου καλλιτεχνών από οποιονδήποτε πρόσωπο/διοργανωτή εκδηλώσεων.

Πιο αναλυτικά στην Έκθεση καταγράφονται και τα ακόλουθα:

-Το Τμήμα Φορολογίας διενήργησε για την περίοδο 2011-2017 έλεγχο στη συγκεκριμένη εταιρεία, χωρίς την εμπλοκή ή/και ενημέρωση της Μονάδας Διερευνήσεων και Φορολογικής Απάτης (ΜΔΦΑ), παρόλα τα στοιχεία και σοβαρές αδυναμίες που εντοπίστηκαν διαχρονικά, σύμφωνα με το σχετικό φάκελο έμμεσης φορολογίας. Αναφέρεται σχετικά ότι η ΜΔΦΑ, σε επιστολή της προς το Επαρχιακό Γραφείο ΦΠΑ Λάρνακας, ημερ.9.7.2007, επεσήμανε την ανάγκη διενέργειας ελέγχου στη βάση καταγγελίας που έλαβε για μη έκδοση αποδείξεων είσπραξης και απόκρυψης εισπράξεων, και ζήτησε όπως ενημερωθεί σχετικά, εάν κατά τη διάρκεια του ελέγχου προέκυπτε υπόνοια για διάπραξη ποινικού αδικήματος. Επίσης, χειρόγραφη σημείωση λειτουργού του Τμήματος, ημερ.15.6.2010, ανέφερε ότι δεν εκδίδονται αποδείξεις είσπραξης και υπάρχουν σοβαρές υπόνοιες για εκτεταμένη απόκρυψη.

-Σύμφωνα με έκθεση αρμοδίου λειτουργού για τον έλεγχο υποστατικού την περίοδο 2011-2017 κατά τη διάρκεια επίσκεψης ελέγχου το έτος 2012, παρατηρήθηκαν ενέργειες από το προσωπικό του υποστατικού που παρέπεμπαν σε απόκρυψη εισπράξεων.

Σύμφωνα με έκθεση του ιδίου λειτουργού οι φορολογικές δηλώσεις της συγκεκριμένης εταιρείας κρίθηκαν ως μη ικανοποιητικές, εντοπίστηκαν καταχωρήσεις στον λογαριασμό ΦΠΑ μετά την υποβολή των φορολογικών δηλώσεων της εταιρείας, η συμφιλίωση των φορολογικών δηλώσεων με τον λογαριασμό ΦΠΑ ήταν αδύνατη, και η εταιρεία εξέδιδε μηχανογραφημένα τιμολόγια, τα οποία φαίνεται να μην ήταν αξιόπιστα.

Από σχετική πληροφόρηση που λήφθηκε από το Τμήμα κατά τον έλεγχο, η ΜΔΦΑ δεν τηρεί οποιονδήποτε φάκελο για της συγκεκριμένης εταιρείας, γεγονός που προβληματίζει την Ελεγκτική Υπηρεσία, καθώς από τα πιο πάνω φαίνεται ότι υπήρχαν σοβαρές αδυναμίες και ενδείξεις ή/και στοιχεία που θα μπορούσαν να αιτιολογήσουν την εμπλοκή της Μονάδας σε περαιτέρω διερεύνηση.

-Σύμφωνα με τις οικονομικές καταστάσεις για το έτος 2018, εταιρεία (εστιατόριο και καφέ-μπαρ) υπόβαλε τις φορολογικές δηλώσεις εισοδήματος για τα έτη 2011 μέχρι 2021. Το Τμήμα επέβαλε φορολογίες στη βάση της δήλωσης, χωρίς οποιονδήποτε έλεγχο ή/και διαφοροποίηση του φορολογητέου εισοδήματος για τα έτη 2011-2021, εκτός του έτους 2019, για το οποίο εκκρεμεί η επιβολή φορολογίας.

Η εν λόγω εταιρεία σε φορολογικές δηλώσεις για τα έτη 2012 μέχρι 2016, μετά την αφαίρεση διαφόρων εξόδων, κατέληγε σε σημαντικές ζημιές. Οι συνολικές συσσωρευμένες ζημιές που μεταφέρθηκαν στο 2017 ανέρχονται σε €1.041.532. Οι ζημιές φαίνεται να προέκυψαν λόγω των αυξημένων δηλωθέντων εξόδων, για τα οποία φαίνεται να μην έγινε σχετικός έλεγχος από το Τμήμα που να αποδεικνύει ότι συνδέονται εξολοκλήρου και αποκλειστικά με τις φορολογητέες δραστηριότητες της εταιρείας.

–Σύμφωνα με έκθεση αρμόδιου Λειτουργού του Τμήματος Φορολογίας (12.3.2018) εταιρεία δεν είχε αποδώσει οποιοδήποτε ποσό ΦΠΑ για τις εισπράξεις του από τα εισιτήρια σε 30 εκδηλώσεις που διοργανώθηκαν στον χώρο της. Ο λειτουργός προέβη σε κατ’ εκτίμηση υπολογισμό του οφειλόμενου ΦΠΑ, στη βάση στοιχείων που έλαβε από τον Δήμο Λάρνακας για τέσσερις από τις συνολικά 30 εκδηλώσεις. Για τις υπόλοιπες 26 εκδηλώσεις φαίνεται να μην υπήρχαν στοιχεία στο Δήμο Λάρνακας.

–Παρατηρήθηκε, ότι κατ’ εκτίμηση υπολογισμός του Τμήματος Φορολογίας έγινε προς όφελος ελεγχόμενης εταιρείας, παρόλα τα στοιχεία, αδυναμίες και ενδείξεις για φοροδιαφυγή. Συγκεκριμένα, σύμφωνα με την έκθεση του Λειτουργού, στις εκδηλώσεις για τις οποίες υπήρχαν δύο τιμές εισιτηρίων (pre-sale tickets και on door tickets) λήφθηκε υπόψη η χαμηλότερη τιμή.

Επιπρόσθετα, το Τμήμα θεώρησε ότι ο αριθμός εισιτηρίων που πωλήθηκε, για όλες τις εκδηλώσεις για τις οποίες δεν υπήρχαν στοιχεία από το Δήμο Λάρνακας ήταν 572. Λειτουργός του Τμήματος Φορολογίας ανέφερε, πως σύμφωνα με τον διευθυντή της εταιρείας, είχαν παρευρεθεί περίπου 3.000 άτομα.

–Για αρκετές εταιρείες, ο έλεγχος έδειξε ότι το Τμήμα Φορολογίας επέβαλε φόρους βάσει δηλώσεων (μέχρι και το 2020/2021) χωρίς αναπροσαρμογές ή εμφανή ελεγκτική τεκμηρίωση, παρότι προγενέστεροι έλεγχοι είχαν αποδώσει σημαντικές πρόσθετες φορολογίες και αναδείξει αδυναμίες.

-Δεν διενεργήθηκαν επιτόπιοι ή/και άλλοι έλεγχοι ΦΠΑ, για τα τελευταία έξι έτη ακόμη και όπου υπήρχαν σοβαρά ευρήματα σε παλαιότερους ελέγχους (π.χ. αναξιόπιστα βιβλία, ελλιπείς δηλώσεις, αδυναμίες συστήματος πωλήσεων).

–Σύμφωνα με πληροφόρηση από το Υφυπουργείο Τουρισμού, τα 11 κέντρα αναψυχής και εστίασης που ελέγχθηκαν στην περιοχή Μακένζι, δεν έχουν σχετική άδεια λειτουργίας.

-Εξάλλου, σύμφωνα με στοιχεία στο σύστημα ΤΕΠ, οι υπό εξέταση εταιρείες στην πλειοψηφία τους έχουν υποβάλει δηλώσεις εισοδήματος μέχρι το φορολογικό έτος 2020 ή/και 2021. Για τις πλείστες εταιρείες, το Τμήμα επέβαλε φορολογίες για σειρά ετών, με βάση τη δήλωσή τους, χωρίς δηλαδή οποιανδήποτε αναπροσαρμογή του φορολογητέου εισοδήματος και χωρίς να υπάρχει ένδειξη στο φάκελο ότι έγινε οποιοσδήποτε σχετικός έλεγχος.