Διακοπή στην παροχή νερού σημειώνεται από το πρωί σε μεγάλο τμήμα του Δημοτικού Διαμερίσματος Τερσεφάνου και θα συνεχιστεί μέχρι τις 16:00 το απόγευμα της Τρίτης.

Σύμφωνα με ανακοίνωση του Επαρχιακού Οργανισμού Αυτοδιοίκησης (ΕΟΑ) Λάρνακας, η διακοπή οφείλεται σε προγραμματισμένες εργασίες που πραγματοποιούνται στο πλαίσιο της Γ’ Φάσης του Αποχετευτικού Συστήματος Λάρνακας.

Οι καταναλωτές καλούνται να είναι ιδιαίτερα προσεκτικοί στη χρήση του διαθέσιμου νερού, ώστε να καλύψουν τις ανάγκες τους από τις ποσότητες που διατηρούν στα ιδιωτικά ντεπόζιτα των κατοικιών και υποστατικών τους.

Ο ΕΟΑ Λάρνακας απολογείται για την ταλαιπωρία που ενδέχεται να προκληθεί στο καταναλωτικό κοινό.

ΚΥΠΕ