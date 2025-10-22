Σοβαρές καθυστερήσεις παρατηρούνται στην ολοκλήρωση των αρδευτικών έργων στην κοιλάδα Σολέας, παρά την ολοκλήρωση του φράγματος Σολέας και σημαντικού μέρους των βασικών υποδομών. Τα έργα άρδευσης, που σχεδιάστηκαν να υλοποιηθούν παράλληλα με την κατασκευή του φράγματος, προχωρούν με αργούς ρυθμούς, κυρίως λόγω κοινωνικών και διοικητικών εμποδίων.

Ο κυριότερος λόγος καθυστέρησης, σύμφωνα με το Τμήμα Αναπτύξεως Υδάτων (ΤΑΥ), ήταν η άρνηση των κοινοτήτων να ενταχθούν σε Σχέδια Αναδασμού, γεγονός που περιέπλεξε τον σχεδιασμό του αρδευτικού δικτύου. Η μη ένταξη είχε ως αποτέλεσμα την ανάγκη για χρονοβόρες διαδικασίες απαλλοτριώσεων και την εξασφάλιση συγκαταθέσεων για την όδευση των αγωγών, ιδιαίτερα για το τριτεύον δίκτυο.

Ενημερώνοντας χθες την κοινοβουλευτική Επιτροπή Γεωργίας, ο γενικός διευθυντής της Γενικής Διεύθυνσης Γεωργίας, Ανδρέας Γρηγορίου, σημείωσε ότι το φράγμα ολοκληρώθηκε, ενώ υλοποιούνται εργασίες για τους αγωγούς και το αρδευτικό δίκτυο. Ωστόσο, εξήγησε ότι η ολοκλήρωση του έργου έχει καθυστερήσει λόγω των διαθέσιμων ανθρώπινων πόρων του Τμήματος Αναπτύξεως Υδάτων (ΤΑΥ), αλλά και εξαιτίας της άρνησης των κατοίκων να προχωρήσουν σε αναδασμό, γεγονός που επιβάλλει τώρα την ανάγκη να ζητηθούν εγκρίσεις από το Κτηματολόγιο για οδεύσεις.

Όπως ανέφερε, το Υπουργείο βρίσκεται σε διαδικασία πρόσληψης συμβούλου μελετητή, ο οποίος θα αναλάβει την εκπόνηση των σχεδίων για τους αγωγούς και τα έργα υποστήριξης. Στόχος, είπε, είναι το έργο να ολοκληρωθεί το αργότερο μέχρι το 2029 και να παραδοθεί στους αρδευτές, με την επισήμανση ότι εάν το επιτρέψουν οι συνθήκες, θα καταβληθεί προσπάθεια να ολοκληρωθεί νωρίτερα.

Από την έναρξη των εργασιών το 2010 μέχρι σήμερα, έχουν ολοκληρωθεί σημαντικά έργα, όπως:

α) Το χωμάτινο φράγμα Σολέας (ύψους 56 μέτρων και χωρητικότητας 4,5 εκατομμυρίων m³), μαζί με τα έργα εκτροπής.

β) Το φράγμα εκτροπής στην Ευρύχου, από σκυρόδεμα.

γ) Τέσσερα αντλιοστάσια.

δ) Τέσσερεις δεξαμενές εξισορρόπησης, συνολικού όγκου 7.300 m³.

ε) Αγωγοί μεταφοράς 1ου και μέρους του 2ου δικτύου και στ) τριτεύον δίκτυο στην περιοχή Τεμβριάς.

Οι εργασίες μέχρι το 2013 ολοκληρώθηκαν από εργολάβο, ενώ τα υπόλοιπα (2ο και 3ο δίκτυο Τεμβριάς) υλοποιήθηκαν σε φάσεις μέχρι το 2022 μέσω μικρότερων συμβάσεων.

Υφιστάμενη κατάσταση ανά κοινότητα:

Τεμβριά: Από το 2018 λειτουργεί πλήρως ως κυβερνητικό υδατικό έργο.

Φλάσου, Λινού, Κατύδατα: Ολοκληρώθηκε η τοποθέτηση των κεντρικών αγωγών το 2022.

Κοράκου και Ευρύχου: Ολοκληρώθηκε το 1ο δίκτυο εντός του 2022, ενώ το 2ο βρίσκεται σε εξέλιξη και δεν έχει ολοκληρωθεί.

Το ΤΑΥ βρίσκεται αυτή την περίοδο στο στάδιο ετοιμασίας των εγγράφων για προσφορά συμβουλευτικών υπηρεσιών σε ιδιώτες μελετητές, με στόχο την ολοκλήρωση των μελετών για το τριτεύον δίκτυο στις κοινότητες Φλάσου, Λινού, Κοράκου και Ευρύχου. Ο διαγωνισμός αναμένεται να προκηρυχθεί μέχρι το τέλος του 2025.

Παράλληλα, η Υπηρεσία Προγραμματισμού και το Τμήμα Κτηματολογίου ξεκίνησαν τον Μάιο του 2024 την αποστολή επιστολών προς περίπου 2.700 ιδιοκτήτες τεμαχίων, ζητώντας συγκατάθεση για τη διέλευση των αγωγών. Μέχρι στιγμής: 25% των ιδιοκτητών έχουν ανταποκριθεί θετικά, 1% έχουν υποβάλει ενστάσεις, 74% δεν έχουν ακόμη απαντήσει.

Για τους τελευταίους, το Τμήμα βρίσκεται στη διαδικασία εξασφάλισης άδειας από την Επαρχιακή Διοίκηση για την προώθηση των έργων.

Οι ενστάσεις αφορούν κυρίως την προστασία αιωνόβιων ελιών και μόνιμων κατασκευών όπως τοίχοι αντιστήριξης.