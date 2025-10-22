Το ζήτημα των επικίνδυνων τουρκοκυπριακών περιουσιών στα Λεύκαρα, καθώς και η άρση των παρανομιών που για δεκαετίες καταγράφονται στη διαχείριση και παραχώρησή τους σε πολίτες, βρέθηκαν στο επίκεντρο σύσκεψης που πραγματοποιήθηκε σήμερα Τετάρτη στο Δημοτικό Μέγαρο Λευκάρων.

Σε γραπτή δήλωσή του, ο Δήμαρχος Λευκάρων, Σοφοκλής Σοφοκλέους, ανέφερε ότι στη σύσκεψη παρέστησαν, μεταξύ άλλων, ο Πρόεδρος και μέλη της Κοινοβουλευτικής Επιτροπής Προσφύγων, Εγκλωβισμένων, Αγνοουμένων και Παθόντων, βουλευτές της επαρχίας Λάρνακας, εκπρόσωποι του Επάρχου και του Επαρχιακού Οργανισμού Αυτοδιοίκησης Λάρνακας, καθώς και λειτουργοί όλων των αρμόδιων υπηρεσιών.

Ο Δήμαρχος σημείωσε ότι «το “πάρτι” της κακής διαχείρισης των τουρκοκυπριακών κατοικιών έκλεισε τον κύκλο του». Όπως πρόσθεσε, στη σημερινή συνάντηση ζήτησε όπως πραγματοποιηθεί νέα σύσκεψη εντός 40 ημερών, προκειμένου να γίνει αναλυτική παρουσίαση όλων των δικαιούχων των τουρκοκυπριακών κατοικιών.

Παράλληλα, ανέφερε ότι «ζήτησα όπως ληφθούν όλα τα νόμιμα μέτρα με σκοπό την άρση κάθε παρανομίας, που εδώ και δεκαετίες παρατηρείται στη διαχείριση και παραχώρηση των τ/κ περιουσιών». Συγκεκριμένα, κάλεσε την αρμόδια Υπηρεσία να προχωρήσει σε όλες τις ενέργειες επανάκτησης των τ/κ περιουσιών και την παραχώρησή τους σε δικαιούχους, «κυρίως νέα ζευγάρια».

Ο κ. Σοφοκλέους σημείωσε ακόμη ότι ζήτησε από την αρμόδια Υπηρεσία να προχωρήσει στην καθαριότητα και στήριξη όλων των τουρκοκυπριακών κατοικιών.

ΚΥΠΕ