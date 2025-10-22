Η Αστυνομία ζητά πληροφορίες που μπορούν να βοηθήσουν στον εντοπισμό της Έλενας Βασιλείου Θεοχάρους, 19 ετών, από τη Λευκωσία, η οποία απουσιάζει από το πρωί από τη Λευκωσία.

Η 19χρονη περιγράφεται ως εύσωμη, ύψους 1,60μ περίπου, με μαύρα μαλλιά και μαύρα μάτια ενώ φέρει γυαλιά μυωπίας. Την τελευταία φορά που θεάθηκε φορούσε γκρίζα κοντομάνικη φανέλα με άσπρες επιγραφές και μπλε τζιν παντελόνι.

Παρακαλείται οποιοσδήποτε γνωρίζει οτιδήποτε που μπορεί να βοηθήσει στον εντοπισμό της, να επικοινωνήσει με το ΤΑΕ Λευκωσίας, στο τηλέφωνο 22-802222 ή με τον πλησιέστερο Αστυνομικό Σταθμό ή με τη Γραμμή του Πολίτη στον αριθμό 1460.