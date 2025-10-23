Ένα από τα σημαντικότερα έργα υποδομής των τελευταίων ετών για την πόλη της Λάρνακας προγραμματίζεται να υλοποιήσει ο Επαρχιακός Οργανισμός Αυτοδιοίκησης Λάρνακας (ΕΟΑΛ). Πρόκειται για την κατασκευή και λειτουργία υπόγειου δικτύου όμβριων υδάτων που θα καλύπτει την κεντρική λεκάνη απορροής πέριξ της Λεωφόρου Γρηγόρη Αυξεντίου. Το έργο αποσκοπεί στη συλλογή και ασφαλή απομάκρυνση των όμβριων υδάτων προς τη θάλασσα, μέσω βαρύτητας, ώστε να αντιμετωπιστούν τα σοβαρά πλημμυρικά προβλήματα που ταλαιπωρούν για χρόνια το κέντρο της πόλης σε περιόδους έντονων βροχοπτώσεων.

Σημειώνεται ότι η σωστή διαχείριση των όμβριων υδάτων θα συνεισφέρει ουσιαστικά στην αποτροπή πλημμυρικών φαινομένων, τα οποία συχνά πλήττουν την περιοχή, σε περιόδους έντονων βροχοπτώσεων. Αυτό θα συμβάλλει στη μείωση της συσσώρευσης νερού στους δρόμους, προστατεύοντας έτσι τις υποδομές, τις κατοικίες και τις επιχειρήσεις της περιοχής από τις επιπτώσεις των πλημμυρών.

Μετά την προσφοροδότηση του έργου που αναμένεται να γίνει αρχές του 2026, εκτιμάται ότι θα ολοκληρωθεί μέσα σε 18 μήνες.

Το συνολικό μήκος του νέου δικτύου φθάνει τα 2,7 χιλιόμετρα, με αγωγούς διαφόρων διαμέτρων (από 0,5 μέτρων έως και 1,5 μέτρων). Το δίκτυο θα κατασκευαστεί υπόγεια, εντός υφιστάμενων εγγεγραμμένων δρόμων του κεντρικού πυρήνα της Λάρνακας στον οποίο εντοπίζεται έντονη ανθρώπινη δραστηριότητα. Να σημειωθεί ότι η περιοχή χωροθέτησης του προτεινόμενου έργου εμπίπτει στις ενορίες της Χρυσοπολίτισσας και της Σκάλας.

Η όδευση περιλαμβάνει μεταξύ άλλων τις οδούς: Γρηγόρη Αυξεντίου, Μακαρίου Γ΄, Βίκτωρος Ουγκώ, Λόρδου Βύρωνος, Καλογραιών, Στασίνου, Κίμωνος, Ιωάννου Γλαδστώνος, Αθηνών και Κιτίου.

Ο αγωγός θα καταλήγει στο υφιστάμενο αντλιοστάσιο νότια της Μαρίνας Λάρνακας, απ’ όπου και θα γίνεται η απευθείας απόρριψη των υδάτων στη θάλασσα μέσω υπόγειου τετραγωνικού οχετού διαστάσεων 2,2μ. x 2μ..

Το μέγιστο βάθος εκσκαφής αγγίζει τα 3,28μ., ενώ οι σωλήνες και τα φρεάτια θα είναι κατασκευασμένα από οπλισμένο σκυρόδεμα. Το έργο θα περιλαμβάνει την αποξήλωση μέρους του οδοστρώματος των οδικών δικτύων, την εκσκαφή αυλακιών για τοποθέτηση των αγωγών, την επιχωμάτωση τους, την τοποθέτηση φρεατίων και αγωγών, την αποκατάσταση του οδικού δικτύου, την σύνδεση των αγωγών με υφιστάμενο φρεάτιο του δικτύου όμβριων της περιοχής, καθώς και τη σύνδεση με υφιστάμενο αντλιοστάσιο όμβριων υδάτων νότια των εγκαταστάσεων της Μαρίνας Λάρνακας.

Λόγω της υψηλής στάθμης του υπόγειου υδροφορέα στην περιοχή, μόλις 0,70μ. στις Φοινικούδες και έως 2,45μ. εντός της πόλης, απαιτούνται εκτεταμένες εργασίες αποστράγγισης κατά τη διάρκεια της κατασκευής. Σκοπός της αποστράγγισης του νερού είναι να καταστεί δυνατή η διατήρηση στεγνού πυθμένα των αυλακιών, έτσι ώστε να γίνεται ορθή τοποθέτηση των αγωγών όμβριων και η επιχωμάτωση των σκαμμάτων. Σημειώνεται ότι θα χρειαστεί να γίνει χρήση αντλιών οι οποίες θα αντλούν το νερό από τα σκάμματα και θα απορρίπτεται στο πιο κοντινό υφιστάμενο σύστημα όμβριων της περιοχής.

Προβλέπεται η εγκατάσταση αντλιών, δεξαμενής καθίζησης για καθαρισμό του νερού και απόρριψή του στη θάλασσα μακριά από την παραλία λουομένων, ώστε να προστατευτεί η ποιότητα των θαλάσσιων υδάτων.

Η περιοχή εφαρμογής του έργου περικλείει πυκνοκατοικημένο και εμπορικό αστικό ιστό, με έντονη παρουσία εκπαιδευτικών ιδρυμάτων, τουριστικών επιχειρήσεων, ιστορικών και αρχαιολογικών χώρων. Μεταξύ άλλων, επηρεάζονται υποδομές όπως: Το Δημοτικό Σχολείο Καλογερά, το Μουσείο Πιερίδη, το Ευρυβιάδειο Γυμνάσιο, το Παγκύπριο Λύκειο Λάρνακας, η Αμερικανική Ακαδημία, το Αρχαιολογικό Μουσείο, το παλιό στάδιο ΓΣΠ, κλινικές και σχολεία, όπως το «Med High» και το Καθολικό Σχολείο Αγίου Ιωσήφ. Επίσης, υπάρχουν εστιατόρια, καφετέριες, καταστήματα, αρτοποιεία, γραφεία, πολυκατοικίες, κατοικίες, τράπεζες, ξενοδοχεία κ.ά.

Οι ευαίσθητες χρήσεις γης που αναμένεται να επηρεαστούν από τις εργασίες κατασκευής είναι:

Ιδιωτικό αγγλικό σχολείο «Med High» και το Καθολικό Σχολείο Αγιου Ιωσήφ τα οποία βρίσκονται ενδιάμεσα των παράλληλων δρόμων «Καλογρέων» και «Κιτίου».

Ιδιωτική κλινική Ευγενίου η οποία ενδέχεται να επηρεαστεί, λόγω της ηχορύπανσης και διατάραξης της ησυχίας των ασθενών (οδός Λόρδου Βύρωνα).

Ιδιωτική κλινική Σκαρπάρη η οποία ενδέχεται να επηρεαστεί, λόγω της ηχορύπανσης και διατάραξης της ησυχίας των ασθενών (οδοί Αποστόλου Παύλου, και Ιωάννου Γλαδστώνος).

Ευρυβιάδειο Γυμνάσιο (Λεωφόρος Γρηγόρη Αυξεντίου).

Κατά την εκτέλεση των έργων αναμένονται προσωρινές οχλήσεις, όπως ηχορύπανση, δημιουργία σκόνης και κυκλοφοριακές ρυθμίσεις. Ωστόσο, προβλέπονται μέτρα μετριασμού, μεταξύ των οποίων: Περίφραξη εργοταξίων, ηχοπετάσματα πλησίον ευαίσθητων χρήσεων, εκπόνηση Σχεδίου Κυκλοφοριακής Διαχείρισης, εκτέλεση έργων σε περιόδους σχολικών διακοπών, όπου αυτό είναι δυνατό.

Το Τμήμα Αρχαιοτήτων θα βρίσκεται σε επιφυλακή

Η περιοχή όπου θα αναπτυχθεί το έργο, εμπίπτει σε κρατική γη και σε κηρυγμένους αρχαιολογικούς χώρους του αρχαίου Κιτίου (τοποθεσίες όπως «Παμπούλα» και Αγγλική Λέσχη). Συγκεκριμένα, τα αρχαιολογικά μνημεία που επηρεάζονται είναι:

Ο χώρος και τα κατάλοιπα της ακρόπολης του αρχαίου Κιτίου στην τοποθεσία «Παμπούλα» (ενορία Χρυσοπολίτισσας).

Ο χώρος και τα κατάλοιπα του αρχαίου Κιτίου (ενορία Χρυσοπολίτισσας).

Ο χώρος και τα κατάλοιπα της ακρόπολης του αρχαίου Κιτίου στην τοποθεσία «Παμπούλα» (ενορία Χρυσοπολίτισσας).

Η Αγγλική Λέσχη (ενορία Σκάλας).

Ο χώρος και τα κατάλοιπα της αρχαίας πόλης του Κιτίου (ενορία Σκάλας).

Αν και δεν αναμένεται άμεση επέμβαση σε αρχαιότητες, υπάρχει πιθανότητα αποκάλυψης αρχαιολογικών ευρημάτων κάτω από τα υφιστάμενα οδοστρώματα, κατά τις εκσκαφές. Το Τμήμα Αρχαιοτήτων θα βρίσκεται σε επιφυλακή καθ’ όλη τη διάρκεια των εργασιών.

Η τεχνική μελέτη προβλέπει κατάλληλη διαχείριση και απόρριψη περισσευμάτων σε αδειοδοτημένες μονάδες Αποβλήτων Εκσκαφών και Κατεδαφίσεων (Α.Ε.Κ.Κ.).

Το έργο, καθώς πραγματοποιείται σε ήδη υφιστάμενους αστικούς δρόμους, δεν αναμένεται να επηρεάσει φυσικά οικοσυστήματα, παράκτιες ζώνες ή ευαίσθητες περιβαλλοντικά περιοχές, ούτε προβλέπεται σφράγιση εδάφους.

Παρά τις προσωρινές δυσκολίες, το έργο αναμένεται να προσφέρει μακροπρόθεσμη προστασία της Λάρνακας από πλημμυρικά φαινόμενα, ενισχύοντας τις υποδομές και διασφαλίζοντας την απρόσκοπτη λειτουργία του αστικού ιστού σε περιόδους κακοκαιρίας.

Οι όροι εντολής προς τους εργολάβους για τα έργα τοποθέτησης των αγωγών, αναμένεται να περιλαμβάνουν πρόνοια έτσι ώστε να περιορίζεται το μήκος των εκσκαφών για τους αγωγούς το μέγιστο μέχρι τα 100 μέτρα κάθε φορά, με κύριο στόχο τη μείωση της χρονικής διάρκειας παραμονής του εργοταξίου σε κάθε περιοχή και κατά συνέπεια, την ελαχιστοποίηση των επιπτώσεων στις χρήσεις γης της περιοχής.