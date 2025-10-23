Σε χαρτογράφηση του οργανωμένου εγκλήματος προχώρησε η Αστυνομία που διαπιστώνει ότι φατρίες είτε εδώ είτε του εξωτερικού (κυρίως από Ελλάδα) στέλνουν πληρωμένους δολοφόνους για εκτέλεση συμβολαίων θανάτου.

Σχετικές αναφορές έγιναν χθες στην κλειστή συνεδρία της Επιτροπής Νομικών της Βουλής που ενημερώθηκε εκτάκτως για το οργανωμένο έγκλημα μετά και τη δολοφονία του Σταύρου Δημοσθένους στη Λεμεσό. Στοιχεία για τις φατρίες που δραστηριοποιούνται στην Κύπρο ανά περιοχή χωρίς όμως ονόματα, έδωσαν ο υπουργός Δικαιοσύνης και ο Αρχηγός Αστυνομίας. Στους βουλευτές επιδείχθηκε σχέδιο με χαρτογράφηση των φατριών που ενεργούν στις διάφορες επαρχίες καθώς και τους τομείς στους οποίους δραστηριοποιούνται και τα άτομα που ανήκουν στο οργανωμένο έγκλημα. Σύμφωνα με πληροφορίες του «Φ», ο υπουργός Μάριος Χαρτσιώτης, ενημέρωσε τους βουλευτές ότι οι Αρχές γνωρίζουν τα άτομα που δραστηριοποιούνται στο οργανωμένο έγκλημα, ποιοι ηγούνται, ενώ ξέρουν ότι υπάρχουν πρόσωπα που σχετίζονται με δυο ξεχωριστές φατρίες από διαφορετικές πόλεις.

Αναφέρθηκε επίσης ότι η ελληνική μαφία αποστέλλει στην Κύπρο εκτελεστές που εκτελούν κατά παραγγελία δολοφονίες και επιστρέφουν πίσω. Είναι γι’ αυτό που πρόσφατα ζητήθηκαν στοιχεία για το θέμα από τις ελληνικές Αρχές. Κατά τις ίδιες πληροφορίες μας, την πρωτιά στο έγκλημα έχει η Λεμεσός και η Λάρνακα, ακολουθεί η Πάφος και μετά η Λευκωσία και η Αμμόχωστος. Στη Λεμεσό και Λάρνακα υπάρχουν μέλη φατριών που ανήκουν σε δυο διαφορετικές ομάδες που είτε συνεργάζονται είτε δρουν σε κάποιες περιπτώσεις ξεχωριστά.

Στη συνεδρία αναφέρθηκε από κυβερνητικής πλευράς ότι μελετάται σοβαρά το θέμα της εγκατάστασης καμερών σε κύριες οδικές αρτηρίες τόσο στις πόλεις όσο και στους αυτοκινητόδρομους για σκοπούς πάταξης του εγκλήματος και μόνο, ενώ αναμένεται και ο έλεγχος του νομοσχεδίου ώστε να προωθηθεί στη Βουλή για ν’ αρχίσουν οι παρακολουθήσεις τηλεφωνικών συνδιαλέξεων. Οι πάροχοι είναι έτοιμοι, τα μηχανήματα έχουν αγοραστεί και αναμένεται το νομικό πλαίσιο.

Βουλευτές υπέβαλαν αρκετές ερωτήσεις όσον αφορά στη δράση των φατριών, ενώ στάθηκαν και στην τελευταία δολοφονία στη Λεμεσό με θύμα τον Σταύρο Δημοσθένους. Ο Αρχηγός Αστυνομίας Θεμιστός Αρναούτης, εξέφρασε την αισιοδοξία του προς τους βουλευτές ότι τελικά θα εξιχνιαστεί αυτό το στυγερό έγκλημα, με βουλευτές να εκφράζουν την ικανοποίησή τους για την αντίδραση της Αστυνομίας και τα μέτρα που λαμβάνονται.

Σε καλό δρόμο

«Ευελπιστούμε στη διαλεύκανση και στο να οδηγηθούν οι ένοχοι του στυγερού αυτού εγκλήματος στη δικαιοσύνη», δήλωσε μετά τη συνεδρία ο υπουργός Δικαιοσύνης. Ο ίδιος πρόσθεσε ότι «είμαστε τέσσερις μέρες μετά το στυγερό έγκλημα, υπάρχουν αρκετά στοιχεία και ναι, ευελπιστούμε ότι το συγκεκριμένο έγκλημα θα διαλευκανθεί». Απαντώντας σε ερώτηση, ο υπουργός είπε ότι «το οργανωμένο έγκλημα υπήρχε, υπάρχει και θα εξακολουθήσει να υπάρχει. Το οργανωμένο έγκλημα μετεξελίσσεται όσον αφορά τις μεθόδους που ακολουθούνται κατά καιρούς». Όπως είπε, το οργανωμένο έγκλημα είναι πλέον εισαγόμενο, κάτι που, όπως σημείωσε, δεν είναι πρωτοτυπία της Κύπρου. «Δεν πρόκειται να παταχθεί ποτέ το οργανωμένο έγκλημα. Όμως, υποχρέωση της πολιτείας είναι να λαμβάνει όλα εκείνα τα μέτρα που έχει στη διάθεσή της, προκειμένου να περιορίζει στον μεγαλύτερο δυνατό βαθμό την εξάπλωση του οργανωμένου εγκλήματος στην επικράτεια της χώρας μας. Αυτό γίνεται», είπε.

Ερωτηθείς πώς μετεξελίσσεται το οργανωμένο έγκλημα, είπε ότι παλιότερα ήταν «αμιγώς κυπριακό» και «κυπριακών συμφερόντων», σημειώνοντας ότι σήμερα αρκετοί έρχονται στην Κύπρο να διαπράξουν αδικήματα εκ μέρους άλλων, είτε είναι στην Κύπρο ή το εξωτερικό. Επίσης, είπε ότι στο παρελθόν η πλειονότητα των εγκλημάτων γίνονταν νύχτα, ενώ τώρα γίνονται ακόμα και μέρα. Έδωσε μάλιστα, ως σχετικό παράδειγμα και τη ληστεία στο Λούβρο και την ώρα που έγινε. Ο κ. Χαρτσιώτης πρόσθεσε, ωστόσο, ότι «δεν είμαστε σε αχαρτογράφητα νερά και ότι έχουν γίνει πολλά το τελευταίο διάστημα». Ειδικά στο οργανωμένο έγκλημα, είπε ότι έγιναν όσα δεν είχαν γίνει για πολλές δεκαετίες. «Έχουν συσταθεί ειδικά κλιμάκια στην Αστυνομία που ασχολούνται αποκλειστικά με οργανωμένο έγκλημα, χαρτογραφείται το οργανωμένο έγκλημα», ανέφερε.

Κληθείς να σχολιάσει το γεγονός ότι πολλές υποθέσεις του οργανωμένου εγκλήματος, όπως και η συγκεκριμένη, συνδέονται με κατάδικους στις Κεντρικές Φυλακές, είπε ότι ακόμα δεν έχουμε φτάσει σε οριστικά συμπεράσματα στη συγκεκριμένη υπόθεση. «Τα κινητά και τα ναρκωτικά είναι ένα διαχρονικό πρόβλημα των φυλακών. Δεν θα επιλυθεί οριστικά», είπε. Αναφερόμενος στον ισχυρισμό ότι η επίλυση των προβλημάτων των φυλακών στο κομμάτι οργάνωσης εγκλημάτων θα επέλθει όταν φύγουν οριστικά τα κινητά, είπε ότι το κτήριο των φυλακών «δεν είναι στεγανό», σημειώνοντας ότι οι κρατούμενοι τυγχάνουν επισκέψεων, κάνουν εξόδους σε συγγενικά πρόσωπα, επικοινωνούν με συμβατικά τηλέφωνα εντός των φυλακών.

Βουλευτές και εκπρόσωποι της αστυνομίας ζητούν ενίσχυση των μέτρων

Από πλευράς βουλευτών, ο Νίκος Γεωργίου του ΔΗΣΥ αναφέρθηκε στην ανάγκη να δοθεί στις αρχές το ισχυρό όπλο των παρακολουθήσεων τηλεφώνων, ενώ από πλευράς ΑΚΕΛ, ο βουλευτής Ανδρέας Πασιουρτίδης, είπε ότι προβληματίζουν έντονα πως το οργανωμένο έγκλημα έχει αποθρασυνθεί τελείως, πως φαίνεται να υπάρχει συμμετοχή από τις φυλακές και πως εντείνεται το αίσθημα ανασφάλειας της κοινωνίας. Σημείωσε, δε, ότι είναι κοινή πεποίθηση ότι το οργανωμένο έγκλημα «είναι μπροστά από τους διώκτες του», αναφέροντας ότι μπορεί η καταστολή να είναι το μεγαλύτερο κομμάτι της αστυνομίας, «αλλά και η πρόληψη είναι πολύ σημαντική, πόσο μάλλον για σοβαρά εγκλήματα».

Από την πλευρά του, ο βουλευτής του ΕΛΑΜ, Σωτήρης Ιωάννου, διαχώρισε τα οργανωμένα εγκλήματα με άλλα που σχετίζονται με το μεταναστευτικό για το οποίο το ΕΛΑΜ έχει καταθέσει πρόταση νόμου από το 2022, ώστε όσοι συλλαμβάνονται για εγκληματικής φύσης αδικήματα να απελαύνονται άμεσα.

Ο Πρόεδρος του Κλάδου Αστυνομικού Σώματος «ΙΣΟΤΗΤΑ», Νίκος Λοϊζίδης, ερωτηθείς για το θέμα, είπε ότι χρειάζονται τρία πράγματα για την καταπολέμηση του οργανωμένου εγκλήματος: Η καταγραφή και χρήση ηχητικών ντοκουμέντων ως μαρτυρία, η δημιουργία φυλακών υψίστης ασφαλείας στη Μενόγεια, και η αύξηση των αστυνομικών πρώτης γραμμής από 800 που είναι σήμερα σε 2.000.

Κατάσχεση ξενοδοχείου και €25 εκατ. κρύπτο

Ο κ. Χαρτσιώτης, έδωσε στοιχεία στους βουλευτές για την καταπολέμηση του οργανωμένου εγκλήματος. Όπως ανέφερε, από τον Απρίλιο του 2024 συστάθηκε ο Κλάδος Διερεύνησης Περιουσιακών Στοιχείων για έλεγχο ατόμων που δεν έχουν δώσει αφορμή για εμπλοκή τους σε γενεσιουργά αδικήματα, πλην όμως φαίνεται να διάγουν τρόπο ζωής που δεν συνάδει με τα έσοδα που δηλώνουν προς το κράτος.

Στο πλαίσιο διερεύνησης υποθέσεων κατακρατήθηκαν περιουσιακά στοιχεία στα οποία περιλαμβάνονται ένα ξενοδοχείο, ένα σπίτι, αυτοκίνητα αξίας €1,1 εκατ., αρχαία κειμήλια και μια εκκλησιαστική εικόνα. Από την 1/1/2024 μέχρι και τις 16/5/2025 έχουν δεσμευτεί ή δημευτεί χρηματικά ποσά που φτάνουν το €1,2 εκατ. Παράλληλα δεσμεύτηκαν ή δημεύτηκαν ακίνητα όπως σπίτια, διαμερίσματα, ξενοδοχεία και οικόπεδα συνολικής αξίας €8,9 εκατ. και κοσμήματα και τιμαλφή συνολικής αξίας ενός εκατ..

Κατασχέθηκαν επίσης οχήματα η αξία των οποίων φτάνει το €1,1 εκατ. καθώς και κρυπτονομίσματα η αξία των οποίων φτάνει τα €25 εκατ. Επίσης δεσμεύτηκαν σε τραπεζικούς λογαριασμούς στο εξωτερικό 1,8 εκατ. στερλίνες και άλλα €890.000 που αποτελούν ποσά για διερευνώμενες υποθέσεις.